Con Yamamoto y Gausman, el splitter vuelve al centro de atención en el Juego 6 de la Serie Mundial

TORONTO (AP) — El splitter ha regresado.

Abandonados por Yoshinobu Yamamoto y Kevin Gausman, los abridores del sexto duelo de la Serie Mundial, los lanzamientos de recta con los dedos separados se han utilizado en el 6,8% de los pitcheos de la postemporada este año, más del doble del 2,4% del año pasado y un aumento desde el 1,5% cuando comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008.

“Hay tantos buenos lanzamientos en el juego de hoy: hay tantos buenos sweepers, sliders y rectas cortadas. Creo que el split es casi un tipo de lanzamiento un poco diferente. Puedes reconocer el giro y aun así tener un swing bastante feo si las métricas son correctas", dijo Gausman.

Toronto utilizó los splitters un 9,3% del tiempo durante la temporada regular, según MLB Statcast. Ese fue el porcentaje más alto de cualquier equipo desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008, superando el 7,8% de Minnesota en 2023 y Baltimore este año.

Gausman ha lanzado su splitter el 41,4% del tiempo en la postemporada, seguido en los Azulejos por su compañero abridor Trey Yesavage (27,7%), el cerrador Jeff Hoffman (25,9%) y los relevistas Seranthony Domínguez (16,7%) y Yariel Rodríguez (8,6%).

Roki Sasaki, trasladado de la rotación al relevo, lidera a los Dodgers con un 45,9%, seguido por Yamamoto con un 24,7% y Shohei Ohtani con un 7,4%.

"Roger Craig está sonriendo en algún lugar", dijo el mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, refiriéndose al fallecido coach de lanzadores y mánager, uno de los defensores más prominentes del splitter. “Con todas estas cámaras y tecnología y cosas, realmente puedes equipar a los muchachos con lo que deberían estar haciendo según cómo se mueve su cuerpo”.

Bruce Sutter, Jack Morris y John Smoltz utilizaron el splitter durante carreras que les valieron ser exaltados al Salón de la Fama.

Los splitters se lanzan con los dedos índice y medio bien separados, con la intención de tener un quiebre sustancial hacia abajo.

Sutter atribuyó su llegada al Salón de la Fama a aprender el splitter de Fred Martin, un jugador de grandes ligas de 1946-50 que se convirtió en instructor de ligas menores de los Cachorros de Chicago.

“Me dijo que separara mis dedos y lo lanzara como una recta. Había jugadores lanzando forkballs en ese momento y algunos muchachos lo usaban como cambio, pero nadie estaba lanzando lo que él llamaba el split finger", relató Sutter durante su discurso de ingreso a Cooperstown en 2006.

Era un lanzamiento que no cambió cómo se jugaba el juego, pero desarrolló una nueva forma de sacar a los bateadores”.

Craig enseñó el splitter a Morris como coach de lanzadores de los Tigres de Detroit y a Mike Scott cuando estaba con los Astros de Houston. Roger Clemens aprendió a lanzarlo de Scott en un evento benéfico de golf en 1986 y comenzó a llamar al lanzamiento “Mr. Splitty”.

El uso disminuyó después de que el lanzamiento ganara la reputación de causar lesiones en el codo. Solo el 1,4% de los lanzamientos de la temporada regular eran splitters cuando comenzó el seguimiento. El porcentaje subió al 2,2% en 2023, 3,1% en 2024 y 3,3% este año.

“Volviendo unos años atrás, creo que ciertas personas pensaban que no podían lanzarlo, que no podían realmente abrir lo suficiente sus dedos", comentó el mánager de los Azulejos, John Schneider. “El diseño de lanzamientos ha cambiado, y creo que los muchachos han descubierto diferentes formas de agarrarlo, como, el de Gausman es diferente al de Trey, el de Trey es diferente al de Seranthony, el de Yariel es diferente al de -- todos lo sostienen un poco diferente”.

El uso del splitter de Gausman del 37,6% durante la temporada fue el tercero detrás de Rafael Montero de Detroit (46,9%) y Jhoan Durán de Filadelfia (39,7%) entre aquellos que lanzaron al menos 1000 lanzamientos.

Entre los lanzadores abridores que lanzaron al menos 100 splitters, Yamamoto mantuvo a los bateadores con un promedio de 0,136, tercero detrás de Logan Gilbert de Seattle (0,119) y Spencer Schwellenbach de Atlanta (0,132).

Los bateadores tuvieron un promedio de 0,181 contra el splitter de Gausman, bajando de 0,230 frente a su recta y 0,342 contra su slider.

“Uno de los pocos lanzamientos en los que creo firmemente que un bateador puede saber que viene y aún así será out. Siempre he sentido que el cambio es el mejor lanzamiento en el juego porque parece una bola rápida, y cualquier cosa que parezca una bola rápida y no lo sea, es realmente buena”, remarcó Gausman.

