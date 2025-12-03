CONACEE pide cambios a la Ley de Economía Social: "La inclusión no entiende de fórmulas jurídicas, sino de resultados"

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), Albert Campabadal Blanco, ha asegurado que si el actual proyecto de Ley de Economía Social —que se encuentra en tramitación parlamentaria— se aprueba sin cambios, esta norma pondría en riesgo 10.000 puestos de trabajo.

"No podemos permitir que se penalice a quienes más empleo generan para las personas con discapacidad. La inclusión no entiende de fórmulas jurídicas, sino de resultados reales", ha asegurado Campabadal Blanco en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre.

En este sentido, CONACEE afirma que la redacción actual excluye del reconocimiento como entidades de la economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, que representan más del 68% del total y dan empleo a más de 82.000 personas, de las cuales más de 69.000 tienen discapacidad.

Por ello, alerta de que, de no introducir cambios, se reduciría la contratación futura y aumentaría el gasto público en prestaciones, por lo que solicita que se mantenga el reconocimiento de todos los CEE como entidades de la economía social, como establece la normativa vigente y recomiendan los marcos europeos.

A su juicio, la exclusión por criterios de titularidad carece de justificación y rompe un modelo que ha demostrado "ser eficaz, sostenible y transformador". "Protegerlo es proteger a miles de personas que, a través del empleo, han encontrado un lugar desde el que construir su proyecto de vida", explica Campabadal Blanco.

En esta jornada, CONACEE también pone en valor el papel que desempeñan los CEE como herramienta para la inclusión laboral de este colectivo en España. Actualmente, dan empleo en España a más de 145.000 personas, de las cuales más de 122.000 son personas con discapacidad, casi el 84% de trabajadores con discapacidad, por encima del 70% exigido por ley. En CONACEE añaden que el porcentaje es aún mayor, pues el 90,33% de los trabajadores de sus centros especiales de empleo son personas con discapacidad.

Además, la actividad de los CEE genera un impacto económico de más de 10.000 millones de euros de producto interior bruto, cerca de 1.500 millones de euros en retornos fiscales y presencia en sectores esenciales como limpieza, logística, atención social y transporte.