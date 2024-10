Concacaf nombra a panameño "coco" carrasquilla como jugador del año 2024

24 oct (Reuters) - La Concacaf nombró el jueves al mediocampista panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla como el mejor futbolista del año, reconociendo sus grandes actuaciones en la Copa Oro y la Copa América.

Carrasquilla, de 25 años y quien juega en el Houston Dynamo de la MLS, es el primer futbolista panameño en ser reconocido como jugador del año de la Concacaf.

"Coco Carrasquilla fue el mejor jugador de nuestra Copa Oro 2023, inspiró y llevó a Panamá a la final con actuaciones sobresalientes, y durante la temporada con su club, Houston Dynamo, los llevó al título de la US Open Cup y a un lugar en la Copa de Campeones", dijo el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, citado en un comunicado.

"Ha llevado a Panamá al siguiente nivel en la cancha y lo felicito por ser nombrado el Jugador del Año de Concacaf. Muchas felicidades Coco, por una temporada fantástica", agregó.

En la pasada Copa Oro, Carrasquilla, quien inició su carrera en 2015 con el club panameño Tauro, fue galardonado como el mejor jugador y fue incluido en el mejor XI de la competencia donde Panamá perdió la final ante México.

"Contento, no me lo esperaba, siempre he sido un jugador con la mentalidad de dar lo mejor por el equipo, este premio no es solo para mí, si no para la selección que ha hecho un buen trabajo", dijo Carrasquilla a medios panameños.

"Cuando ves a los rivales con los que estás compitiendo te quedas sorprendido, esto es motivación para seguir luchando por nuestros sueños y objetivos", agregó.

Carrasquilla compitió por el galardón con el mediocampista estadounidense Christian Pulisic, con el delantero mexicano Santiago Giménez, con el mediocampista jamaicano Leon Bailey, con el delantero canadiense Jonathan David y con el zaguero canadiense Alphonso Davies.

Además de Tauro, Carrasquilla también jugó en la segunda división de España con el club Cartagena.

Con la selección de Panamá ha disputado 60 partidos desde su debut en 2018.

"el mejor de concacaf es panameño. con muchísimo orgullo felicitamos al jugador adalberto carrasquilla, por haber sido elegido como el mejor jugador del año de concacaf. ¡gracias por seguir dejando a panamá en lo más alto, coco!", publicó la federación panameña de fútbol en x, antes twitter. (reporte de carlos calvo pacheco en ciudad de méxico)

Reuters