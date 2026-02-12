Conceden arresto domiciliario a reconocido periodista guatemalteco Zamora

CIUDAD DE GUATEMALA, 12 feb (Reuters) - El periodista guatemalteco José Rubén Zamora regresará a casa después de que un juez le concediera arresto domiciliario durante una audiencia celebrada el jueves, casi un año después de haber sido encarcelado nuevamente acusado de lavado de dinero y conspiración para obstruir a la justicia.

"Nos sentimos muy felices y dentro de cuatro años que a mi papá lo han tenido básicamente secuestrado, es bueno ver que hay un pequeño avance en la justicia", dijo a Reuters José Carlos Zamora, hijo del comunicador.

"Su salida es inmediata, pero probablemente no ocurra hasta mañana por los trámites administrativos"

Zamora, reconocido periodista fundador del ahora desaparecido diario elPeriódico de la nación centroamericana, que criticó a múltiples gobiernos, regresará a los tribunales en marzo para continuar su proceso legal. El comunicador fue arrestado en julio de 2022 por dos cargos de presunto lavado de dinero y conspiración para obstruir la justicia. En 2024 fue liberado bajo arresto domiciliario, pero cinco meses después un tribunal ordenó su arresto nuevamente debido a problemas procedimentales y casos separados que socavaron la decisión inicial de liberarlo.

Durante el juicio, el tribunal dictaminó que aún existían "peligros" procesales que podrían afectar el caso, pero decidió concederle arresto domiciliario sin vigilancia policial. Zamora deberá presentarse ante las autoridades dos veces al mes. (Reporte de Sofía Menchú; Editado por Diego Oré)