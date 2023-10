La exentrenadora de la tenista Garbiñe Muguruza y ahora directora de las Finales de la Billie Jean King Cup de Sevilla Conchita Martínez ha asegurado que su expupila es libre de tomarse un tiempo y hacer lo que considere que es "mejor" para su vida y su carrera, en respuesta a una Muguruza que esta semana dejó entrever que podría poner punto final a su etapa profesional en las pistas.

"Si ella se está tomando un tiempo es porque lo necesita y es lo que ella ha decidido. Y Garbiñe necesita hacer lo que sea bueno para ella", aseguró Conchita Martínez en una charla con medios españoles en la que estuvo Europa Press.

Quien fuera entrenadora de la tenista hispano-venezolana durante tres años, hasta abril de este 2023, cree así que es necesario tomarse este parón y reflexionar sobre el futuro de una carrera en la que Muguruza, que no compite desde principios de 2023 tras caer a las primeras de cambio en Lyon, llegó a ser número 1 del mundo en 2017.

"A día de hoy no tengo ninguna intención -de volver a la competición-. Mi plan ahora mismo es dormir, descansar, estar con los míos, recuperar tiempo perdido... No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana", señaló la tenista en una entrevista a la revista 'Women's Health'.

En este sentido, confesó que este parón lo está viviendo "de manera muy feliz". "Era algo que mi cuerpo y mi mente necesitaban, así que estoy disfrutando mucho estos momentos", afirmó. "El tenis no ocupa ningún lugar en mi rutina. Sigo pendiente de mis compañeras, de vez en cuando puedo jugar, pero no de manera intensa, sino más por diversión. No ocupa mi mente, ni mi día ni mis rutinas, realmente me estoy tomando un descanso de verdad e intento estar alejada de las pistas", continuó.