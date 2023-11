La directora de las Finales de la Billie Jean King Cup, la española Conchita Martínez, se mostró "ilusionada" porque después de "muchos meses de mucho trabajo" dé comienzo ya la competición en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se darán cita "las mejores potencias mundiales del tenis femenino".

"Estoy realmente ilusionada porque después de meses de mucho trabajo ya estamos a nada de que comience la competición. Van a ser unos días muy especiales para todos, en los que vamos a poder disfrutar viendo a las mejores potencias mundiales del tenis femenino", señaló Conchita Martínez este viernes tras el acto de recepción del trofeo de campeón de la competición celebrado en la plaza del Ayuntamiento sevillano junto al consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Además, la oscense, campeona de Wimbledon en el año 1994, mostró su deseo de "que todos los aficionados se acerquen al Estadio de La Cartuja para disfrutar y también a apoyar a la selección española y al resto de los equipos".

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Internacional de Tenis (ITF), Kris Dent, aseguró que era "un placer estar en Sevilla" por estas Finales de la Billie Jean King Cup. "Quiero dar las gracias a la Junta de Andalucía por el apoyo que nos han dado para acoger la competición", expresó.

"La Cartuja luce ya espectacular y preparado para albergar una semana de tenis excepcional. Hay mucho en juego ya que los equipos y las tenistas lucharán para convertirse en campeonas del mundo y eso hará que las emociones sean intensas y será un evento tremendamente emocionante para los espectadores", añadió.

Además, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, recalcó que están "ansiosos" por albergar este evento y que el recinto sevillano "va a lucir espectacular para la ocasión". "Estoy convencido de que vamos a disfrutar de una semana del mejor tenis femenino, en un evento más que va a consolidar la apuesta del Gobierno andaluz por la celebración de grandes eventos deportivos y por convertir a Andalucía en la casa del deporte nacional e internacional", subrayó.

"La Billie Jean King Cup es muy especial, no sólo porque reúne a las mejores tenistas del mundo, sino también por los valores que representa, empezando por quien le da nombre, una deportista fuera de serie que marcó una época y que ha contribuido a la visibilidad del deporte femenino y a ese objetivo que desde el Gobierno andaluz perseguimos, que es lograr la igualdad real en el deporte", reseñó, feliz de que Andalucía, con la celebración estos días en Córdoba de la Copa Davis Junior y de las Finales de la Copa Davis a finales de mes, sea "el centro del tenis mundial".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recordó que la ciudad "no es sólo el casco histórico más importante de Europa y la segunda pinacoteca de España, sino que es también un referente en lo deportivo" y destacó que la capital hispalense "se convierte en la capital mundial del tenis femenino". "No me cabe la menor duda de que los sevillanos van a disfrutar del mejor tenis femenino del mundo y de que los doce equipos que vienen van disfrutar de esta magnífica ciudad", remarcó.