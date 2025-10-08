Concierto Alejandro Sanz en Sevilla y Fuengirola (Málaga) 2026: Fecha y hora de la venta de entradas

SEVILLA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La fecha para conseguir las entradas para asistir a los conciertos de Alejandro Sanz en 2026, tanto en Sevilla como en Fuengirola (Málaga), será este jueves, 9 de octubre, a las 10,00 horas.

Las actuaciones, dentro de la gira '¿Y Ahora Qué?', están programadas para el 6 de junio en la capital hispalense y el 24 de julio en la localidad malagueña.

Así lo indica la plataforma oficial de venta de entradas consultada por Europa Press para asistir los conciertos.

La compra de las entradas se podrá realizar a través de la página web de Sanz, 'www.alejandrosanz.com/events'.

El artista iniciará su tour en España con una primera parada en Sevilla el próximo 6 de junio a las 22,00 horas, en el Estadio de La Cartuja.

La segunda cita en Andalucía será en Fuengirola, el 24 de julio, donde ofrecerá un concierto en el recinto del Marenostrum Fuengirola.

Esta gira internacional comenzó en México, donde agotó todas las entradas.

En este nuevo tour, el cantante madrileño combinará sus grandes éxitos con los temas más recientes de su repertorio, incluyendo su último álbum, '¿Y Ahora Qué?'.