"Cónclave", "fumata", “habemus papam”: glosario de términos usados en la transición papal

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Un cambio de papa, ya sea por muerte o renuncia, es un proceso complicado, con rituales centenarios que involucran la transición en el liderazgo tanto para el jefe espiritual de la Iglesia católica mundial como para el jefe de Estado del Vaticano.

Estos son los términos que necesitas conocer —algunos de ellos en latín— para ayudar a entender las noticias en los próximos días:

¿Quiénes forman el Colegio Cardenalicio?

Hay 252 cardenales en todo el mundo, y como cuerpo, están a cargo de los asuntos de la Santa Sede entre papas, aunque con límites. De ellos, 135 son "cardenales electores", quienes se reúnen en el Vaticano para elegir al nuevo pontífice. Solo 133 están participando en este cónclave porque dos están enfermos. Durante siglos, han elegido a uno de los suyos. La gran mayoría de los electores —108— fueron nombrados prelados por el papa Francisco, según las estadísticas del Vaticano.

¿Qué es el cónclave?

Es la reunión a puerta cerrada de los cardenales electores para elegir al nuevo papa en la capilla Sixtina. Su nombre, literalmente "con llave", se usó en el siglo XIII para describir el proceso de encerrar a los purpurados hasta que se complete la elección. Debe comenzar a más tardar 20 días después de la muerte o renuncia de un papa. Los electores permanecen aislados durante todo el proceso. Los últimos tres papas fueron elegidos en pocos días.

¿Quién es el decano del Colegio Cardenalicio?

El actual decano es el cardenal italiano Giovanni Battista Re, y es él el encargado de informar al resto de los prelados y a los embajadores ante la Santa Sede de la muerte del papa una vez que lo sabe por el camarlengo. Convoca el cónclave y preside mientras los electores juramentan. Como Re tiene 91 años, no puede votar, por lo que dejará la capilla Sixtina una vez que comience el cónclave y el cardenal más antiguo, el cardenal Pietro Parolin, tomará el relevo.

¿Qué es la Basílica de San Pedro?

La iglesia del siglo XVI, construida sobre la tumba tradicional del apóstol San Pedro, es una de las basílicas más grandes del mundo y es el centro de la Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles. La obra maestra del Renacimiento fue construida y decorada por algunos de los arquitectos y artistas más ilustres de la época. Sus grutas contienen los restos de papas, y su vasto interior de mármol alberga algunos de los mayores tesoros del Vaticano, incluida la escultura de la Piedad de Miguel Ángel y el baldaquino de bronce de Gian Lorenzo Bernini sobre el altar mayor.

¿Qué es la Casa Santa Marta?

Esta casa de huéspedes del Vaticano, construida en 1996, alberga específicamente a los cardenales durante un cónclave y se utiliza en otros momentos como hotel para sacerdotes visitantes y funcionarios del Vaticano. El papa Francisco nunca se mudó después de ser elegido, y eligió vivir en la suite 201 en lugar de los apartamentos papales en el Palacio Apostólico. Como hay más electores esta vez y no hay suficiente espacio en el edificio principal, algunos están siendo alojados en una residencia adyacente.

¿Qué significa “extra omnes”?

La frase en latín que significa “todos fuera”, es pronunciada por el maestro de celebraciones litúrgicas papales, que actualmente es el arzobispo italiano Diego Ravelli, para pedir a todos los presentes, excepto a los cardenales electores, que abandonen la capilla Sixtina para comenzar el proceso de votación durante el cónclave.

¿Qué significa cuando dicen “habemus papam”?

Esta frase en latín se traduce como “tenemos papa”. Son las palabras utilizadas por el “protodiácono” del Colegio Cardenalicio para anunciar desde la galería de la basílica de San Pedro que se ha elegido un nuevo papa. Luego dice el nombre de nacimiento del nuevo papa y el nombre que ha elegido usar como papa, también en latín. El actual protodiácono es el cardenal francés Dominique Mamberti.

¿Quiénes son los infirmarii?

Estos son los tres cardenales, elegidos por sorteo entre los electores, que se encargan de recoger las papeletas de cualquier elector que haya llegado a Roma, pero esté enfermo durante el cónclave.

¿Quiénes son los revisores?

Estos son los tres cardenales, elegidos por sorteo entre los electores, que se encargan de revisar las papeletas durante el cónclave.

¿Quiénes son los escrutadores?

Estos son los tres purpurados, elegidos por sorteo entre los electores, que se encargan de revisar cada papeleta y anunciarla al cónclave reunido después de cada ronda de votación. Luego cuentan los votos: para ganar la elección, se necesitan dos tercios de los votos, y queman las papeletas.

¿Qué significa la expresión “sede vacante”?

La frase en latín “sede vacante” es el período entre la muerte o renuncia del papa y la elección de uno nuevo.

¿Qué contiene el texto “Universi Dominici Gregis”?

Esta frase en latín significa “todo el rebaño del Señor”. Es la constitución del Vaticano que regula los procesos desde la muerte de un papa hasta que se elige uno nuevo. San Juan Pablo II la emitió en 1996 durante su papado, y Benedicto XVI la enmendó dos veces, más significativamente al eliminar la disposición de Juan Pablo de que después de aproximadamente 12 días de votación una mayoría simple podría elegir un nuevo papa en lugar de una mayoría de dos tercios. Si el cónclave dura más, los dos candidatos con más votos pasan a una segunda vuelta, y se requiere una mayoría de dos tercios para ganar. Ninguno de los dos principales candidatos vota en la segunda vuelta.

¿Qué significa la fumata blanca o negra durante una transición papal?

Después de las sesiones de votación en la capilla Sixtina, las papeletas se queman en un horno especial para indicar el resultado al mundo exterior. Si no se elige un pontífice, las papeletas se mezclan con cartuchos que contienen perclorato de potasio, antraceno (un componente del alquitrán de hulla) y azufre para producir humo negro. Si hay un ganador, las papeletas quemadas se mezclan con clorato de potasio, lactosa y resina de cloroformo para producir la fumata blanca. Por lo general, se tocan las campanas para señalar aún más que ya hay un nuevo papa. ___ La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.