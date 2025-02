"Cónclave", "The brutalist" y "Emilia Pérez" compiten en los BAFTA británicos antes de los Óscar

"Cónclave" y "The brutalist" aparecen como los filmes favoritos para la gala de este domingo de los premios cinematográficos británicos BAFTA, que pueden dar una pista de cara a los Óscar que se entregan en dos semanas.

También candidata en numerosas categorías, "Emilia Pérez" puede haber perdido ventajas tras diversas controversias, entre ellas unos tuits xenófobos de su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, nominada a mejor actriz.

"Cónclave", dirigida por el alemán Edward Berger, acude a la gala con el mayor número de nominaciones. La producción británica-estadounidense de suspense, drama y misterio sobre el proceso de elección de un papa aspira a doce premios, entre ellos mejor película.

Once nominaciones obtuvo "Emilia Pérez", el musical dirigido por el francés Jacques Audiard sobre un narcotraficante mexicano que se somete a una cirugía de cambio de género.

En tercer lugar, con nueve, está "The brutalist", que trata sobre un arquitecto judío nacido en Hungría que sobrevive al Holocausto y emigra a Estados Unidos, donde lucha por alcanzar el sueño americano.

Dirigida por el joven Brady Corbet, de 36 años, "The brutalist" es una coproducción de Estados Unidos, Reino Unido y Hungría.

Completan el elenco de candidatas a mejor película el drama estadounidense "Anora" de Sean Baker, que relata el viaje de 'stripper' entre Nueva York y Las Vegas, y "Un completo desconocido", la película biográfica de Bob Dylan protagonizada por Thimotée Chalamet y dirigida por James Mangold.

- Filme brasileño entre nominados -

Otro filme, el brasileño "Ainda estou aqui" (Aún estoy aquí), dirigido por Walter Salles, opta al premio de mejor película de habla no inglesa, aunque encontrará un duro competidor en "Emilia Pérez"

También aspiran a este galardón la india "All we imagine as light", la irlandesa "Kneecap" o la iraní "The seed of the sacred fig".

La cinta brasileña, que la semana pasada ganó el Goya de la Academia Española a mejor película iberoamericana, narra la historia del diputado Rubens Paiva, asesinado durante la dictadura militar del país sudamericano (1964-1985).

Los BAFTA serán un ensayo general para esta exitosa película, que llegará dos semanas después a los Óscar norteamericanos con tres candidaturas.

Además de optar en Los Ángeles al premio de mejor filme de habla no inglesa, competirá por el galardón a mejor película (la primera producción brasileña en conseguirlo) y por la estatuilla de mejor actriz con Fernanda Torres.

"Aún estoy aquí" también puede beneficiarse de las controversias que rodean a "Emilia Pérez", recompensada previamente en el Festival de Cannes y en los Globos de Oro.

Pero el descubrimiento a finales de enero de antiguos tuits racistas e islamófobos de su estrella Karla Sofía Gascón juegan en su contra, aunque los miembros de la Academia Británica empezaron a votar antes de estas revelaciones.

- Sin el príncipe Guillermo -

"Emilia Pérez", nominada en trece categorias de los Óscar, también ha sido criticada por su retrato de México, y por haber recurrido a la inteligencia artificial para mejorar la voz de su actriz, un recurso también usado por "The brutalist".

"Aún estoy aquí" no será el único representante latinoamericano entre los nominados en los BAFTA, ya que Selena Gómez y Zoé Saldaña, estadounidenses con raíces mexicana y dominicana respectivamente, compiten en la categoría de mejor actriz de reparto, por su trabajo en "Emilia Pérez".

Entre las estrellas que se esperan en la alfombra roja del Royal Festival Hall de Londres figuran las estadounidenses Demi Moore ("The substance") y Ariana Grande ("Wicked") o el franco-estadounidense Timothée Chalamet ("Un perfecto desconocido"), nominados también a mejor actriz o actor.

La ceremonia no contará con la presencia este año del príncipe Guillermo, presidente de honor de los BAFTA, y de su esposa Catalina, anunció el Palacio de Kensington.

psr/dbh/zm