Concluye en Qatar ronda de negociaciones entre Colombia y el mayor grupo narco del país

Una ronda de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la mayor banda de narcotraficantes del país concluyó en Catar, informó el jueves el país del Golfo, y está prevista una nueva ronda en una fecha posterior.

Desde que inició su mandato en 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro intenta, sin éxito hasta ahora, negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en el país luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El mes pasado, Petro anunció la reanudación de los diálogos con el Clan del Golfo, una organización narcotraficante de origen paramilitar autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con la que busca negociar la paz desde 2023.

Según la inteligencia militar colombiana, el Clan del Golfo tiene 7500 miembros, es el grupo armado ilegal más grande del país y responsable del envío de cientos de toneladas de cocaína anuales a Estados Unidos y Europa desde Colombia, el mayor productor mundial de esta droga.

La organización también se financia con la extorsión, la minería ilegal y controla el paso de migrantes por la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá, coinciden fuentes oficiales y expertos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar dijo en un comunicado que la ronda de negociaciones se celebró a petición del gobierno colombiano del 14 al 18 de septiembre con el "objetivo de avanzar en la reconciliación y encontrar soluciones sostenibles a los retos crónicos que plantean los grupos armados".

La cancillería añadió que las conversaciones incluyeron "el desarme y la consolidación de la paz" y que "ambas partes acordaron celebrar una nueva ronda de conversaciones en Doha en una fecha posterior", sin precisar cuándo tendrían lugar.

El Clan del Golfo insiste en ser reconocido como un grupo político y recibir un trato similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares.

Según el centro de estudios Fundación Ideas para la Paz, entre 2018 y 2025 la organización aumentó en 165% el número de sus integrantes, opera en 300 municipios de los más de 1100 que tiene el país y sigue fortaleciéndose.

