Concluye feria cervecera Oktoberfest en Alemania con tradicional saludo bávaro

MÚNICH, Alemania (AP) — El 190º Oktoberfest llegó a su fin el domingo, concluyendo el festival folclórico más grande del mundo con el tradicional saludo de armas de los tiradores bávaros en Múnich.

Aproximadamente 6,5 millones de visitantes asistieron entre el 20 de septiembre y el domingo, informó la agencia de noticias alemana dpa, incluyendo a Arnold Schwarzenegger. El exgobernador de California, nacido en Austria, dirigió espontáneamente a una banda de música en vivo y a la multitud que cantaba en una carpa de cerveza el 26 de septiembre.

Schwarzenegger, vestido con una chaqueta de cuero de estilo bávaro tradicional, una camisa abotonada y jeans, estuvo acompañado por su pareja, Heather Milligan, y su hijo, Christopher.

El recinto ferial estuvo cerrado durante horas el miércoles mientras la policía registraba el área debido a una amenaza de bomba vinculada a una explosión al otro lado de la ciudad.

Durante la investigación inicial, una carta escrita por el sospechoso y encontrada cerca de la escena del crimen contenía una amenaza "no específica" de explosivos relacionada con el Oktoberfest, dijo anteriormente la policía de Baviera.

La policía patrulló con chalecos fluorescentes pavimentos casi desiertos cerca de montañas rusas y otras atracciones. Los asistentes regresaron al recinto ferial el miércoles por la noche después de que se consideró seguro.

Hace décadas, el Oktoberfest fue el objetivo de un mortal ataque neonazi. Un atentado el 26 de septiembre de 1980 cobró 12 vidas, incluyendo tres niños, además del atacante, el estudiante Gundolf Koehler, un simpatizante de un grupo de extrema derecha ilegalizado. Más de 200 personas resultaron heridas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.