Concluye la edición inaugural de los Eventos Deportivos Internacionales de la SFA: Más de 35.000 personas visitaron la Expo SFA y hubo más de 40.000 participantes en la maratón de Riad

La Saudi Sports for All Federation (SFA) celebra el éxito de la edición inaugural de los Eventos Deportivos Internacionales de la SFA 2025, en donde se combinaron la Expo SFA y la maratón de Riad. La Expo SFA se llevó a cabo del 5 al 7 de febrero de 2025 en el distrito JAX, mientras que la maratón de Riad tuvo lugar el 8 de febrero de 2025.

La Expo SFA atrajo a 35.359 visitantes, con zonas deportivas interactivas, clases de fitnes, exposiciones de salud, motivadoras mesas redondas y un salón para permitir negociaciones de empresa a empresa entre profesionales del sector. La competición de fitnes funcional Primal Race, celebrada el 7 de febrero, fue otro de los grandes atractivos.

En la maratón de Riad 2025 participaron 40.494 personas de 131 países, un aumento muy considerable si se los compara con los 20.000 corredores de 2024. Se organizó en colaboración con el Ministerio de Deporte, el Comité Olímpico y Paralímpico de Arabia Saudita, la Federación de Atletismo de Arabia Saudita y Amanat AlRiyadh.

Se realizaron cuatro carreras: la maratón completa (42 km), la media maratón (21 km), la carrera de 10 km y una carrera para familias de 4 km. Una porción importante de los participantes, el 67 %, eran ciudadanos saudíes, lo que refleja el entusiasmo creciente por el deporte en el Reino, y el 40 % de los participantes eran mujeres.

Los mejores corredores masculinos y femeninos en las categorías de maratón de élite recibieron 30.000 dólares estadounidenses cada uno, con premios adicionales para el segundo y tercer puesto. Los ganadores de la media maratón de élite también recibieron premios en efectivo: el primer puesto obtuvo 5.000 dólares estadounidenses.

Saudi Awwal Bank (SAB) fue el socio presentador de la maratón, mientras que ASICS, Tawuniya, Aquafina y Gatorade se desempeñaron como socios estratégicos de ambos eventos. Al apoyo médico de la Expo SFA lo prestó el grupo médico Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group (HMG), y fueron socios oficiales de la maratón Ford, Calo, JP Morgan, Centrum, KAFD, Kayanee y Joe & the Juice. Kudu, MDLBEAST Radio y BAE Systems fueron socios oficiales de la maratón, Kayanee y Delta Sports fueron socios oficiales de la Expo SFA, y SPIMACO y Huawei fueron socios oficiales de ambos eventos. El distrito JAX fue el lugar donde se llevó a cabo la Expo SFA.

La SFA espera construir sobre este éxito sus futuras ediciones a fin de seguir inspirando a las personas que viven y visitan el Reino para que lleven vidas más sanas y activas.

La Saudi Sports for All Federation (SFA), una organización proactiva de deporte comunitario y bienestar fundada para promover un estilo de vida saludable en el Reino de Arabia Saudita, tiene como objetivo brindar acceso a oportunidades para que todos los miembros de la sociedad practiquen actividad física. En asociación con organizaciones gubernamentales, organismos de prestación de servicios deportivos, federaciones deportivas y el sector público y privado en general para alcanzar sus objetivos, la SFA se centra en aumentar la actividad física y los indicadores de salud y bienestar en todo el país. La actividad física se consigue impulsando cuatro prioridades estratégicas: educación; comunidad y voluntariado; forma física y bienestar; y campañas y promoción. Para ello, la SFA diseña e implementa programas deportivos recreativos adaptados a mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y personas con discapacidad en toda Arabia Saudita.

