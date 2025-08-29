Concluye sin dictamen la vista sobre el despido de gobernadora de la Fed Cook por Trump

(Agrega detalles y contexto)

Por Daniel Wiessner y Jan Wolfe

29 ago (Reuters) - Una vista judicial sobre el intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, terminó el viernes sin un fallo inmediato de la juez, lo que significa que permanecerá en su puesto por ahora.

Tras escuchar los argumentos orales durante dos horas en un tribunal de Washington D.C., la juez de distrito Jia Cobb pidió a los abogados de Cook que presenten un escrito el martes exponiendo con más detalle sus argumentos sobre la ilegalidad de la destitución.

El caso, que acabará probablemente en la Corte Suprema, tiene ramificaciones para la capacidad de la Fed de fijar la política de tasas de interés sin tener en cuenta los deseos de los políticos, lo que se considera fundamental para la labor de cualquier banco central de mantener la inflación bajo control.

La Fed ha dicho que acatará cualquier decisión judicial. No ha dado ninguna indicación de que la situación de Cook como miembro de su Junta de Gobernadores haya cambiado y sigue figurando en su sitio web como miembro activo de varios comités internos.

La preocupación por la independencia de la Fed respecto a la Casa Blanca a la hora de fijar la política monetaria podría tener un efecto dominó en toda la economía mundial. El dólar se depreció frente a otras divisas importantes después de que Trump anunció la destitución de Cook.

Cook demandó el jueves a Trump y a la Fed, alegando que la afirmación infundada del presidente republicano de que participó en un fraude hipotecario antes de asumir el cargo no le da autoridad legal para destituirla, y es un pretexto para despedirla por su sesgo en política monetaria.

"Causa para el presidente significa que ella no está de acuerdo con la baja de tasas", dijo durante la vista el abogado de Cook, el destacado abogado de Washington Abbe Lowell.

Cook niega haber cometido un fraude hipotecario y calificó las acusaciones de "infundadas y no probadas", aunque no ha explicado en qué se basa.

La ley que creó la Fed dice que los gobernadores sólo pueden ser destituidos por una "causa justificada", pero no define el término ni establece procedimientos para el cese. Ningún presidente ha destituido nunca a un gobernador de la Fed y la ley nunca ha sido puesta a prueba en los tribunales.

(Editado en español por Carlos Serrano)