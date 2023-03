Concurso de belleza en México desafía los cánones estéticos

VERACRUZ, México (AP) — Edith Aguirre, una maestra de danza y madre soltera de origen afrodescendiente, se alzó con la corona del primer concurso “Miss Colonia”, organizado por el un club nocturno de Veracruz, en la costa del Golfo de México, con la idea de romper los cánones de belleza y darle visibilidad a mujeres de la periferia de la ciudad.

Durante nueve fines de semana, 32 mujeres nacidas en barrios populares pusieron a prueba al desfilar sobre una pasarela, contestar preguntas controversiales y demostrar sus talentos personales como la danza, el boxeo, la escritura performática o el canto, entre otras.

La convocatoria fue abierta, pública y lanzada desde las redes sociales. Lo de menos, según las bases del concurso, era cumplir con los cánones de belleza impuestos por los certámenes tradicionales.

“No había límite de peso, de estatura, de color... El único límite que había era la colonia, el infonavit o predio”, explicó el locutor de radio Eduardo El Toper Cureño, que condujo el concurso junto con su colega de profesión, Juan Santiago Carvajal. Los organizadores, según Cureño, voltearon “a ver a la clase media baja”.

La iniciativa, planteada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, coronó a su reina este domingo en el único estado mexicano que cuenta con dos alertas de género. La primera fue lanzada en noviembre de 2016 por violencia contra las mujeres y la segunda, a finales de 2017, por agravio comparado manifestado en la discriminación normativa en derechos sexuales y reproductivos.

La idea del certamen salió del los empleados del club nocturno Factoría y fue patrocinado por marcas locales dedicadas al transporte, el hospedaje y la cosmetología para sufragar los gastos y los premios.

La coronada reina recibió 15.000 pesos en efectivo (unos 825 dólares), además de un viaje a Guadalajara, un tratamiento dental, una sesión de sauna y spa y un cambio de imagen. El segundo y tercer lugar también recibieron algunos de estos beneficios más 5.000 (unos 275 dólares) y 3.000 pesos mexicanos (165 dólares), respectivamente.

Para algunas de las participantes, el concurso ayudó a poner foco en las necesidades de sus propias comunidades. De hecho, los dos primeros lugares, Edith Aguirre, de la colonia Lomas del Vergel y Krishna Torres, del Infonavit Buenavista, tienen la intención de dar, respectivamente, clases de danza y boxeo gratis a las mujeres que no pueden costearlas.

De las dos finalistas, los jurados destacaron sus propuestas tanto en semifinales como en las finales. Torres, por reconciliar dos mundos que parecen completamente distintos -el boxeo y la danza zumba-; y Aguirre, por un performance donde mezcló ballet clásico con reggaetón.

Aguirre no se había planteado hasta ahora entrar en un concurso de este tipo. “Ya estamos en otra época. No como anteriormente: ya no son puras flaquitas, puras blanquitas... Lo que importa es lo que traes adentro; son los sentimientos, el talento y el carisma”, declaró la reina de “Miss Colonia”.

AP