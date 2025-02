Condado de Illinois pagará $10 millones a familia de mujer negra abatida por policías

SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — El condado de Springfield, Illinois, acordó pagar 10 millones de dólares a la familia de Sonya Massey, una mujer negra de 36 años que fue asesinada a tiros en su hogar el verano pasado por un policía que respondió a su llamada.

La Junta del Condado de Sangamon aprobó el acuerdo el martes por la noche, permitiendo a los contribuyentes evitar una demanda prolongada y probablemente traumática por el tiroteo de verano a manos del policía Sean Grayson.

El condado mantiene un fondo para pagos de compensaciones con un saldo de 1,5 millones de dólares. Pero, según la prensa local, el administrador del condado, Brian McFadden, dijo que el resto del pago provendrá de reservas en otros fondos del condado.

“Para pagar este acuerdo en particular, no aumentaremos los impuestos, no emitiremos deuda adicional, no recortaremos servicios”, afirmó McFadden. “Podemos manejar esto a través de lo que ya está en esas reservas”.

Grayson, de 30 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Massey tras un intercambio con ella sobre la retirada de una olla caliente de la estufa.

El caso ha atraído la atención nacional como otro ejemplo de la policía disparando a personas negras en sus hogares. Forzó la jubilación anticipada de jefe policial Jack Campbell, quien contrató a Grayson, y provocó un acuerdo con el Departamento de Justicia para más capacitación a los policías sobre maneras de evitar la discriminación, técnicas de desescalada y el manejo de discapacidades de salud mental.

Massey, cuyas problemas de salud mental fueron el tema de varias llamadas al 911 de ella y su madre en los días previos al tiroteo, llamó a los servicios de emergencia temprano el 6 de julio para reportar a un sospechoso. Grayson y otro agente respondieron. Durante una conversación en su sala de estar, Grayson notó una olla de agua en la estufa y le indicó al otro agente que la retirara.

Massey recuperó la olla y bromeó con Grayson sobre cómo él se apartó de ella, luego le dijo a Grayson: “Te reprendo en el nombre de Jesús.” Grayson le gritó que soltara la olla y desenfundó su arma. Massey se disculpó y se agachó detrás de un mostrador. Grayson disparó tres veces, alcanzándola justo debajo del ojo izquierdo.

Grayson permanece encarcelado a pesar de un fallo unánime de la Corte de Apelaciones del 4to Distrito en noviembre que determinó que su detención preventiva era impropia porque los fiscales no demostraron que no había condiciones bajo las cuales Grayson pudiera ser liberado sin representar una amenaza para la comunidad. Illinois eliminó la fianza en efectivo en una ley que entró en vigor en 2023, permitiendo a los jueces ordenar la detención solo con causa suficiente.

La Corte Suprema de Illinois está considerando una apelación de ese fallo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.