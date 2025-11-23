Condena de Bolsonaro trae vindicación para brasileños que perdieron seres queridos por COVID-19

SAO PAULO (AP) — Simone Guimarães, una profesora jubilada de 52 años en Río de Janeiro, perdió al menos a cinco familiares por COVID-19: su esposo, hermana, dos cuñados y el padrino de su nieto. También perdió amigos y vecinos.

Se despertó el sábado con la noticia de que el Supremo Tribunal de Brasil ordenó la detención preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, a quien culpa por sus pérdidas. Un juez afirmó que Bolsonaro tenía la intención de escapar días antes de que comenzara una sentencia de prisión de 27 años por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

“Es un pequeño comienzo de justicia que empieza a hacerse”, afirmó. “La impunidad tiene que terminar en algún momento. Y en su caso, soportamos mucho".

Las redes sociales se llenaron de publicaciones el sábado recordando a las personas perdidas por COVID-19, lo que también ocurrió en septiembre cuando el tribunal condenó a Bolsonaro, aunque el caso legal no tenía nada que ver con la respuesta del expresidente a la pandemia.

Guimarães siguió cada voto en el juicio de Bolsonaro. Estaba en un hospital con su hermana en 2021 cuando Bolsonaro, que era presidente en ese momento, imitó a los pacientes jadeando por aire.

“Tenía mi frente contra la de mi hermana. Ella dijo: ‘No puedo respirar’”, recordó Guimarães. Su hermana murió más tarde. “Ni siquiera puedo decir su nombre”.

Ahora se siente indirectamente reivindicada, como muchos otros brasileños que perdieron familiares por la enfermedad. Dicen que la condena y encarcelamiento de Bolsonaro limpiaron sus almas sin hacer justicia por su dolor.

“Tengo mucho miedo de que esta condena por crímenes relacionados con el golpe disminuya las condenas por otros crímenes cometidos durante la pandemia”, declaró Diego Orsi, un traductor de 41 años en Sao Paulo, la ciudad más grande del país. “Me siento un poco como si los juicios de Núremberg hubieran condenado a los nazis por invadir Polonia, y no por genocidio".

Creciendo juntos y luego separados

Orsi creció junto a su primo, Henrique Cavalari. Eran como hermanos. En viejas fotos familiares, los dos aparecen juntos soplando velas de cumpleaños.

De adolescentes, Cavalari introdujo a Orsi a bandas de rock. Políticamente, sin embargo, se distanciaron. Orsi se considera progresista mientras que Cavalari apoyaba a Bolsonaro.

“Mi tío siempre se inclinó a la derecha, y mi primo creció con esa mentalidad”, indicó Orsi. “Durante la pandemia, se convenció de que no había nada de qué preocuparse, que el distanciamiento social restringía la libertad y que la prioridad debía ser proteger la economía”.

Cavalari dirigía un taller de reparación de motocicletas y era un ferviente partidario de Bolsonaro. No podía permitirse cerrar su taller y la retórica del líder de extrema derecha resonaba con los mecánicos, que asistían a sus mítines incluso durante los meses más mortales de la pandemia.

En junio de 2021, miles de seguidores del presidente recorrieron en motocicleta Sao Paulo con Bolsonaro. Ese mismo mes, Cavalari murió por complicaciones de COVID-19. Tenía 41 años.

Orsi no estaba 100% seguro de si Cavalari estuvo en el mitin de motocicletas, pero dijo que su primo asistió a eventos similares anteriores.

“Estaba recién casado, pagando el alquiler de su negocio. Necesitaba el dinero”, señaló Orsi, recordando que no pudo visitar a Cavalari en la unidad de cuidados intensivos del hospital porque solo se permitía a la familia inmediata. “Pero me dijeron que una de las últimas cosas que dijo fue advertir a sus padres que se cuidaran, que la enfermedad era grave".

La familia de Orsi sigue dividida, al igual que el resto de Brasil, y él cree que la condena de Bolsonaro no cambiará la opinión pública ni reconciliará a otras familias.

Sintiendo dolor y reivindicación

Bolsonaro negó haber cometido delitos durante su juicio. A principios de este mes, el Tribunal Supremo rechazó por unanimidad una apelación de su equipo legal, aunque podría haber otra esta semana. Antes de su arresto el sábado, había estado bajo arresto domiciliario desde agosto.

“Hubiera preferido que lo arrestaran por permitir que 700.000 brasileños murieran, muchas muertes que podrían haberse evitado, tal vez acelerando la distribución de la vacuna”, dijo Orsi a The Associated Press. “Pero dado que está siendo juzgado y condenado por otros crímenes, limpia nuestra alma. Nos da la sensación de que se ha hecho justicia”.

Ha habido más de 700.000 muertes atribuidas a COVID-19 en Brasil desde 2020, el segundo mayor número de muertes en el mundo después de Estados Unidos.

En 2021, epidemiólogos de la Universidad Federal de Pelotas estimaron que cuatro de cada cinco de esas muertes podrían haberse evitado si la administración de Bolsonaro hubiera apoyado medidas de contención y acelerado la compra de vacunas.

El gobierno de Bolsonaro ignoró repetidas súplicas para firmar contratos adicionales de vacunas. Públicamente cuestionó la fiabilidad de las vacunas y se burló de los términos del contrato, sugiriendo una vez que los receptores de Pfizer no tendrían recurso legal si “se convierten en caimanes”. Brasil enfrentó escasez de vacunas y las dosis se repartieron en fases por edad y riesgo de salud.

Cavalari murió solo semanas antes de que hubiera sido elegible para su primera dosis, sostuvo Orsi.

Lo mismo le sucedió al padre de Fábio de Maria, un profesor de 45 años en Sao Paulo.

“Cuando fue ingresado en el hospital, estaba a unos 15 días de ser elegible para su primera dosis”, aseguró de Maria. “Ese retraso fue fatal para él y muchos otros”.

Su padre murió en mayo de 2021 a los 65 años. De Maria culpa a Bolsonaro y a otros funcionarios que cree fueron cómplices, pero dijo que la condena del expresidente no trae justicia.

“Muchas personas se sienten reivindicadas, y no las culpo. Bolsonaro provocó mucha ira en muchas personas, incluyéndome a mí”, aseveró. “Pero no creo que haya habido justicia para aquellos que murieron de COVID-19, porque esa no es la razón por la que Bolsonaro fue condenado”.

Alcanzando un punto de inflexión político

La pandemia marcó un cambio de rumbo para la popularidad de Bolsonaro. Durante la campaña de 2022, que perdió ante Lula, los anuncios televisivos reproducían imágenes de Bolsonaro burlándose de pacientes que luchaban por respirar, lo cual es un síntoma común de COVID-19, y destacaban comentarios ampliamente vistos como despectivos hacia las víctimas y sus familias.

“Bolsonaro perdió por su postura negacionista durante la pandemia. El margen fue muy estrecho”, afirmó Eduardo Scolese, editor de política del periódico Folha de S.Paulo durante el mandato de Bolsonaro y autor de “1461 Dias na Trincheira” (“1461 Días en la Trinchera").

Se esperaba que el gobierno federal coordinara la respuesta temprana de Brasil, expresó Scolese, pero Bolsonaro constantemente minimizó la crisis.

“Nadie sabía cuánto duraría. Los expertos pedían distanciamiento, mientras él se unía a las multitudes", dijo Scolese.

Bolsonaro pierde el control

Mientras el líder brasileño resistía las medidas de salud pública, los gobiernos estatales y locales impusieron las suyas propias. La disputa llegó al Supremo Tribunal, que dictaminó que los estados y municipios podían promulgar distanciamiento, cuarentenas y otras reglas sanitarias.

“Ahí es cuando Bolsonaro perdió el control. Comenzó a creer que todos estaban en su contra, especialmente el Tribunal Supremo”, manifestó Scolese.

En octubre de 2021, un comité del Senado recomendó acusar a Bolsonaro por acciones y omisiones durante la pandemia, incluyendo charlatanería, incitación al crimen, mal uso de fondos públicos y crímenes contra la humanidad.

El caso permaneció inactivo hasta septiembre, cuando el juez del tribunal Flávio Dino ordenó a la policía ampliar la investigación. El caso sigue en curso y está sellado.

Eléonore Hughes reportó desde Rio de Janeiro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.