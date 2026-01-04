Condena y aplausos en América Latina, tras detención de Maduro por parte de EE.UU.

Por Alexander Villegas y Oliver Griffin

Los líderes latinoamericanos estaban divididos entre la condena y el júbilo tras un ataque sorpresa en Venezuela la madrugada del sábado que, según el presidente estadounidense, Donald Trump

, resultó en la captura del líder venezolano

Nicolás Maduro.

Si bien gran parte de la región ha temido durante mucho tiempo un retorno a las intervenciones estadounidenses de todo el siglo XX que ayudaron a instalar gobiernos autoritarios desde Chile hasta Honduras, Maduro, que presidió el colapso social y económico de su país, era un líder cada vez más impopular y aislado.

Muchos países latinoamericanos también han experimentado un cambio en las recientes elecciones hacia gobiernos más derechistas, algunos con líderes que ven a los regímenes militares respaldados por Estados Unidos del siglo pasado como baluartes necesarios contra el socialismo.

En una muestra del dolor económico que enfrenta Maduro, casi 8 millones de venezolanos salieron del país desde 2018, y el 85% de ellos migraron a vecinos de América Latina y el Caribe, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

Muchos países de la región han experimentado aumentos del crimen organizado en los últimos años y el espectro de la pandilla venezolana Tren de Aragua ha rondado la mente de los votantes, lo que ha llevado a un aumento de políticos que prometen tomar medidas enérgicas contra el crimen y la inmigración.

Aunque pocos líderes derramarán lágrimas serias por el derrocamiento de Maduro, los gobiernos de la región reaccionarán siguiendo líneas políticas, dijo Steven Levitsky, profesor y director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard.

"Creo que verán a los gobiernos de derecha aplaudir porque eso es lo que hacen. Verán a los gobiernos de izquierda criticar porque ¿cómo no hacerlo?", dijo Levitsky.

REACCIONES DIVIDIDAS SEGÚN LA IDEOLOGÍA

La condena más fuerte del ataque llegó en una serie de publicaciones en X del presidente de la vecina Colombia, Gustavo Petro, un izquierdista que se ha enfrentado frecuentemente con Trump y también ha sido amenazado por el mandatario estadounidense.

“El gobierno colombiano rechaza la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina”, dijo Petro en un mensaje, al tiempo que pidió una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que Colombia es miembro.

Su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo eco de los comentarios de Petro.

“Los bombardeos sobre territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable”, afirmó Lula en un comunicado.

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, condenó el ataque, pero el presidente electo José Antonio Kast, quien ganó las elecciones prometiendo acabar con la migración y el crimen, dijo en una publicación en X que el arresto de Maduro era una gran noticia para la región. "Ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas", afirmó Kast, quien asumirá el poder el 11 de marzo.

ARGENTINA Y ECUADOR REGRESARON A LA ACCIÓN

El presidente de Argentina, Javier Milei, el aliado más cercano de Trump en la región, y quien ha criticado durante mucho tiempo a Maduro, publicó videos y declaraciones en X a favor del ataque.

En Ecuador, el presidente de derecha Daniel Noboa dijo que los venezolanos que se oponen a Maduro y a su padrino político Hugo Chávez tienen un aliado en Ecuador.

A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente", escribió Noboa en X.

En Buenos Aires y otras ciudades de la región se programaron protestas tanto a favor como en contra.

La captura de Maduro por las fuerzas estadounidenses “es una de las decisiones más trascendentales en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina”, dijo Brian Winter, editor jefe de Americas Quarterly y vicepresidente de políticas de Americas Society/Council of the Americas.

“La operación confirma el regreso de Washington como policía en su ‘esfera de influencia’, una idea que definió gran parte de los siglos XIX y XX pero que se había desvanecido desde el final de la Guerra Fría”, afirmó Winter en una publicación en LinkedIn.

