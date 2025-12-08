Condenada a cárcel una surcoreana que chantajeó al futbolista Son Heung-min, sentenciada a cárcel en Corea del Sur

Una mujer surcoreana recibió el lunes una condena de cuatro años de cárcel por chantajear a la estrella del fútbol de este país Son Heung-min, afirmando que era la madre de su hijo, informó la prensa.

La mujer de apellido Yang extorsionó 300.000.000 de wones (US$200.000) de Son el año pasado tras enviarle imágenes de ultrasonido de un feto con la amenaza de hacerlo público.

Supuestamente gastó el dinero en artículos de lujo antes de que ella y su cómplice, de apellido Yong, intentaran extorsionar otros 70.000.000 de wones de la figura del Los Angeles FC.

Son los denunció a la policía, lo que condujo a su arresto e imputación.

La Corte del Distrito Central de Seúl sentenció a Yang a cuatro años de cárcel por chantaje, según la televisión local.

Su cómplice Yong, con quien habría tenido una relación sentimental, fue sentenciado a dos años de cárcel por tentativa de chantaje, indicó la agencia noticiosa Yonhap.

Ambos permanecen en custodia desde mayo.

El juez Im Jeong-bin declaró el lunes que Yang tomó "acciones extremas" para mancillar la reputación de Son.

"No se limitó a simples amenazas o demandas de dinero, fue más allá al tomar acciones como informar a la prensa y agencias de publicidad, explotar la condición de Son como figura pública", dijo el juez, citado por Yonhap.

Son "sufrió considerables problemas psicológicos como consecuencia de que el caso se volvió público", agregó el juez.

El capitán de la selección surcoreana asistió a una sesión cerrada del juicio y declaró en noviembre como testigo, según la prensa local.

No quedó claro si Yang realmente llegó a estar embarazada con un hijo del futbolista de 33 años y exfigura del Tottenham inglés.

kjk-oho/pst/mas/dbh