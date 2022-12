Condenado a 11 años de prisión el expresidente de Maldivas Abdulá Yameen por cargos de corrupción

Un tribunal ha condenado al expresidente de Maldivas Abdulá Yameen a once años de cárcel por blanqueo de capitales y sobornos.

Yameen deberá cumplir once años en prisión, tras haber sido condenado a siete años de cárcel y una multa de cinco millones de dólares por lavado de dinero, y cuatro años de prisión por cohecho.

El juez ha señalado que no se ha podido justificar la procedencia de cheques de dinero ingresados en su cuenta bancaria cuando ejercía como presidente.

Incluso si los fondos se consideran donaciones políticas para campañas, las cuentas financieras no reflejarían que los fondos se hayan gastado con fines políticos, ha remarcado el magistrado, informa el medio malasio Avas.

Así, el exmandatario no podría presentarse a las próximas elecciones presidenciales, a no ser que un tribunal superior anule estas sentencias. No obstante, el principal partido de la oposición, el Partido Progresista de Maldivas (PPM) ha declarado que aún no existe ninguna circunstancia que impide que el exmandatario sea candidato presidencial.

El equipo legal de Yameen ha indicado que apelará el veredicto "sin demora" y que confía en que el Tribunal de Apelación gane el caso "con mucho éxito", según declaraciones recogidas por Mihaaru.

Europa Press