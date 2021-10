Condenado a 15 meses de libertad condicional el detenido por amenazar a la 'número dos' del Partido Laborista

El hombre detenido el miércoles por amenazar a la líder adjunta del Partido Laborista de Reino Unido, Angela Rayner, ha sido condenado este jueves a 15 meses de libertad condicional tras admitir que envió correos electrónicos amenazantes a la política, a la que pedía "vigilar su espalda" y a sus hijos.

El responsable de las amenazas es Benjamin Iliffe, natural de Cambridgeshire y de 36 a√Īos. Seg√ļn la informaci√≥n recogida por la cadena Sky News, envi√≥ los mensajes desde su cuenta de correo personal el 16 de octubre, en el marco de una preocupaci√≥n creciente en Reino Unido sobre la seguridad de los pol√≠ticos tras el asesinato de David Amess.

"Has sido f√°cil de encontrar, por cierto", se√Īalaba Iliffe, que tambi√©n advert√≠a a Rayner, que tiene tres hijos, que hab√≠a logrado conseguir la direcci√≥n de su domicilio.

El tribunal tambi√©n ha impuesto al responsable de las amenazas, que tambi√©n ha admitido que pose√≠a cannabis en el momento de su detenci√≥n, una orden de alejamiento de dos a√Īos, que le obliga a no ponerse en contacto con Rayner directa o indirectamente, a no comunicarse con ella en redes sociales y a no acudir a su oficina, ubicada en M√°nchester.

Iliffe también ha sido condenado a más de cien horas de trabajo comunitario y a 35 días de rehabilitación. Además, tendrá que pagar 85 libras en concepto de costas (unos cien euros), 128 (más de 150 euros) en concepto de recargo a las víctimas. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 50 libras (59 euros) por la posesión del cannabis.

El juez que le ha impuesto la condena, Andrew Riddington, ha se√Īalado que el tribunal ha considerado que "las ofensas eran graves". "Es muy grave por el da√Īo psicol√≥gico causado a un servidor p√ļblico", ha agregado, antes de expresar su "esperanza" de que la rehabilitaci√≥n ayude a Iliffe con su "baja autoestima" y su "adicci√≥n a las drogas".

Rayner ha denunciado haber recibido amenazas en las √ļltimas semanas. Un portavoz de la 'n√ļmero dos' laborista ha se√Īalado que "Angela y su personal han recibido varias comunicaciones amenazantes, maliciosas y abusivas en las √ļltimas semanas".

La Policía de Gales del Sur detuvo la semana pasada a un hombre por supuestamente amenazar de muerte al diputado laborista por la región galesa de Rhondda Chris Bryant, después del asesinato de David Amess. El suceso está siendo investigado como terrorismo.

Esa semana, el 'n√ļmero dos' del Gobierno brit√°nico, Michael Gove, tuvo que ser escoltado por agentes de Polic√≠a despu√©s de que manifestantes antivacunas le rodearan. Mientras, otros diputados, como el ministro de Justicia, Dominic Raab, han denunciado amenazas y acoso.