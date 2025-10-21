Condenado a 21 años de cárcel el responsable del intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia

MADRID, 21 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Eslovaquia ha condenado este martes a 21 años de cárcel al hombre imputado por el intento de asesinato del primer ministro, Robert Fico, tiroteado el 15 de mayo de 2024 cuando salía de una reunión de su gabinete en la ciudad de Handolová, a unos 200 kilómetros de la capital, Bratislava.

El hombre, Juraj Cintula, de 72 años, ha sido sentenciado por cargos de terrorismo después de abrir fuego en cinco ocasiones contra Fico cuando saludaba a varios de sus seguidores, según ha informado el diario eslovaco 'Dennik D'.

La condena aún puede ser apelada por el condenado, que se exponía a la cadena perpetua. Cintula fue detenido inmediatamente después del tiroteo, que fue captado por una cámara de televisión. Tras ello, confesó su responsabilidad, si bien negó ser un terrorista, mientras que su abogado, Namir Alyasri afirmó que estaba claro que era responsable del ataque, si bien reclamó durante el proceso que no fuera sentenciado a cadena perpetua.

El primer ministro resultó herido de gravedad en el ataque y estuvo cerca de dos meses fuera de los focos públicos mientras se recuperaba, mientras que Cintula justificó su ataque afirmando que no buscaba matarlo, sino lograr que pusiera fin a unas políticas que considera negativas para el país europeo.