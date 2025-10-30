Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Condenado a 21 años de prisión el atacante de una mezquita en Noruega hace seis años
Noruega. Condenado a 21 años de prisión el atacante de una mezquita en Noruega hace seis años
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Tribunal de Distrito de Oslo ha condenado este miércoles a 21 años de prisión al atacante de una mezquita en Noruega hace seis años y el asesinato de su hermanastra, en un nuevo juicio que ha tenido lugar después de que un experto pusiera en duda su estado mental durante el momento del crimen.
“Tras una evaluación global de las pruebas, el tribunal considera probado más allá de toda duda razonable que el acusado estaba en sus cabales y no padecía psicosis en el momento del acto”, ha indicado el tribunal en el veredicto recogido por la cadena de televisión noruega NRK. La fiscal Trude Antonsen se ha mostrado satisfecha con el fallo, mientras que el equipo legal de Philip Manshaus considera que el tribunal ha llegado a una conclusión errónea con respecto a la cuestión sobre su salud mental.
Después de que Manshaus cometiera los ataques en 2019, le examinaron tres expertos psiquiátricos que no encontraron evidencia de psicosis o trastorno de personalidad, y fue condenado a 21 años de prisión preventiva por asesinato y terrorismo, con un periodo mínimo de cumplimiento de 14 años. Sin embargo, en 2023 fue ingresado tras presentar episodios psicóticos y su abogado presentó una solicitud para reabrir el caso.
Los nuevos expertos nombrados para la reapertura de la causa penal concluyeron que Manshaus sufría psicosis en el momento de los crímenes, por lo que se reabrió el caso en 2024, en un nuevo juicio marcado por las fuertes discrepancias entre los expertos.
