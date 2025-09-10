Condenado a cadena perpetua en Alemania un sirio por el ataque en 2024 contra un festival en Solingen

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Alemania ha condenado este miércoles a cadena perpetua a un hombre de nacionalidad sirio por su papel en el ataque con arma blanca perpetrado en agosto de 2024 durante un festival en la ciudad de Solingen, que se saldó con tres muertos y cuya autoría fue reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico.

El acusado, un solicitante de asilo de 27 años identificado como Issa al Hasan, apuñaló a más de una decena de personas durante un festival en Solingen y se dio a fuga, siendo detenido un día después por las fuerzas de seguridad alemanas.

"El acusado se radicalizó en extremo por la ideología islamista desde 2019", ha dicho el juez Winfried van der Grinten, quien ha agregado que el hombre difundió además propaganda de Estado Islámico a través de su cuenta en la red social TikTok, según ha informado el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine'.

La autoría del ataque, que dejó además ocho heridos, fue reivindicada por Estado Islámico, que afirmó a través de un comunicado publicado en sus canales de propaganda que se trataba de "una venganza por los musulmanes de Palestina y otros lugares".