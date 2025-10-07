Condenado a cerca de cinco años de cárcel un militar voluntario de Estonia por espiar para Rusia

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Estonia ha condenado a cuatro años y once meses de prisión a un militar voluntario por pasar información sobre las Fuerzas Armadas estonias al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en inglés).

El Tribunal del Condado de Virtu ha declarado a Ivan Dmitrijev culpable de realizar actividades de Inteligencia dirigidas contra el país báltico. El acusado, que llegó a un acuerdo de culpabilidad, formaba parte de la Liga de Defensa de Estonia, organización nacional voluntaria que está bajo el paraguas de la dirección del Ministerio de Defensa.

Las autoridades han considerado probado que Dmitrijev colaboró con un agente del servicio fronterizo del FSB entre los meses de marzo y mayo de este año, y que pasó información a la agencia durante aproximadamente dos meses, según ha informado el canal de televisión ERR.

La agencia rusa quería saber, entre otras cosas, información sobre los miembros de la Liga de Defensa, así como sobre la ciudad fronteriza de Narva, donde residen una gran cantidad de rusohablantes, incluidos detalles sobre la situación política o la presencia de fuerzas de seguridad.

La fiscal Triinu Olev Aas ha asegurado que el acusado era un miembro activo de la Liga de Defensa del país, que contaba con una amplia gama de funciones, como operar drones y otras actividades relacionadas.

"Si hubiera seguido suministrando información, podría haber causado un daño significativo a la seguridad de Estonia", ha añadido.

El subdirector general del Servicio de Seguridad Interna de Estonia, Taavi Narits, ha defendido que Dmitrijev fue detenido tan rápido como fue posible, después de que viajara a Rusia para reunirse con el agente del FSB al concluir un ejercicio militar.