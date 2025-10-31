Condenado a cinco años de prisión un abogado crítico con el presidente de Túnez

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Túnez ha condenado este viernes a cinco años de prisión a un destacado abogado y defensor de los Derechos Humanos del país, Ahmed Suab, que ha sido crítico con el presidente tunecino, Kais Saied, en un caso que ha sido denunciado como un proceso sin fundamento.

La sala penal especializada en casos de terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez le ha sentenciado, además, a tres años de libertad vigilada, según ha informado la agencia oficial de noticias tunecina TAP.

La decisión del tribunal ha llegado después de que fuera detenido en abril por unas declaraciones en las que criticaba al Poder Judicial, en particular las condenas contra alrededor de 40 personas acusadas de conspiración, por lo que las autoridades consideraron que sus comentarios eran una amenaza.

Antes de que comenzara el juicio, la ONG Amnistía Internacional subrayó que Suab se enfrentaba "a cargos sin fundamento que comportan severas penas de prisión, como formación de una organización terrorista y difusión de noticias falsas, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y llevar a cabo sus obligaciones como abogado de Derechos Humanos".

"Su detención y posterior procesamiento han sido en represalia por criticar la falta de garantías procesales e independencia del tribunal en la causa de conspiración, en la que representaba a tres acusados. Para empezar, nunca debió haber sido detenido, y mucho menos procesado", ha declarado la directora de AI para Oriente Próximo y el Norte de África, Heba Morayef.