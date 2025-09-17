LA NACION

Condenado a dos años de cárcel por abusar de una menor en Manzanares tras reconocer los hechos

Condenado a dos años de cárcel por abusar de una menor en Manzanares tras reconocer los hechos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Condenado a dos años de cárcel por abusar de una menor en Manzanares tras reconocer los hechos
Condenado a dos años de cárcel por abusar de una menor en Manzanares tras reconocer los hechos

Ciudad Real, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real condenó este martes a F.N.T. a dos años de prisión por un delito de abuso sexual cometido contra la hija menor de sus vecinos en Manzanares, después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Además, la conformidad contempla la prohibición de acercarse a la víctima durante nueve años y el pago de 38.355 euros de indemnización por daños morales.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de marzo de 2023, cuando el procesado, sin antecedentes penales, aprovechó la relación de confianza con la familia para entrar en la vivienda y realizar tocamientos a la niña, de 12 años en el momento de los hechos.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de prisión de cinco años para el acusado, que finalmente ha quedado reducida a dos tras reconocer los hechos.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
    1

    Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral

  2. Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público
    2

    Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”

  3. Aston Villa no tuvo a Dibu Martínez ni en el banco y quedó eliminado por penales de la Copa de la Liga
    3

    Aston Villa quedó eliminado por penales en la tercera rueda de la Copa de la Liga

  4. Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias
    4

    Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias

Cargando banners ...