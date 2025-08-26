Condenado a muerte un ex alto cargo del Gobierno de China por apropiación indebida

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de China ha condenado este martes a pena de muerte a Liu Xingtai, quien fuera vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la provincia de Hainan, situada en el sur de China, por haberse apropiado de forma indebida de unos 316 millones de yuanes (unos 43 millones de euros) cuando ejercía el cargo.

La Justicia ha hallado indicios de que Liu abusó de su poder entre los años 2003 y 2024 para hacerse con fondos de forma irregular mediante la adjudicación de contratos, según informaciones de la cadena de televisión CCTV.

La sentencia, que señala que el acusado ha sido condenado a la pena capital, despojado de sus derechos políticos y que se han confiscado todos sus bienes personales, obliga a Liu a devolver los bienes, que ya han sido confiscados para su posterior entrega al Estado. No obstante, la sentencia quedará suspendida durante dos años.

Desde que Xi Jinping llegó a la Presidencia del país en 2013, ha puesto en marcha una serie de medidas contundentes para hacer frente a la corrupción en todos los ámbitos. Así, las penas por cometer este tipo de delitos se han recrudecido significativamente.

Para el presidente chino, la corrupción supone un "tumor maligno" que amenaza la vitalidad y la capacidad de lucha del partido. Es por ello que ha insistido en que mientras estos actos se produzcan, habrá que "luchar, sin detenerse ni un minuto". "El partido nunca tolerará la corrupción y siempre la castigará", ha dicho.

La mayoría de las condenas a pena de muerte cuentan con un periodo de suspensión de dos años. Una vez finaliza este plazo, esta condena puede ser sustituida por la cadena perpetua si así lo solicita el reo, que no podrá aspirar a ser puesto en libertad.