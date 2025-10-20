Condenado a muerte un hombre en Irak por un doble atentado con bomba en 2013

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Irak ha condenado a muerte este lunes a un hombre acusado de estar detrás de un doble atentado con bomba ejecutado en 2013 en la localidad de Ruimaiza, suceso que se saldó con al menos dos muertos y con trece heridos.

Así, ha afirmado que el ataque se saldó además con daños materiales en la zona y ha defendido que el fallo va en línea con la Ley Antiterrorista del país, según un comunicado publicado por el Consejo Judicial Supremo iraquí.

Por el momento no ha trascendido la identidad del condenado en esta ocasión, después de que otro tribunal sentenciara a muerte a un hombre a finales de septiembre por el asesinato en 2014 de un alto cargo judicial y varios miembros de las fuerzas de seguridad.

Los tribunales iraquíes han emitido diversas sentencias a muerte durante los últimos años contra personas sospechosas de terrorismo, en la mayoría de los casos en relación con atentados perpetrados por el grupo yihadista Estado Islámico en el país asiático.