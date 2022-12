Condenado a once años de prisión el expresidente de Maldivas Abdulá Yamin por corrupción

Un tribunal de Maldivas ha condenado al expresidente Abdulá Yamin a once años de cárcel por blanqueo de capitales y sobornos, al tiempo que le ha impuesto una multa de cinco millones de dólares (cerca de 4,7 millones de euros) por los cargos que pesaban contra él.

Así, el exmandatario no podría presentarse a las próximas elecciones presidenciales. No obstante, el principal partido de la oposición, el Partido Progresista de Maldivas (PPM) ha declarado que aún no existe ninguna circunstancia que impide que el exmandatario sea candidato presidencial.

El equipo legal de Yamin ha indicado que apelará el veredicto "sin demora" y que confía en que el Tribunal de Apelación gane el caso "con mucho éxito", según declaraciones recogidas por Mihaaru.

Por otra parte, las autoridades han anunciado la liberación de todos los detenidos durante una protesta convocada el domingo para exigir la liberación del expresidente. Durante la concentración fueron detenidas 26 personas, incluidos varios senadores del PPM.

Un portavoz policial ha indicado que todos ellos se encuentran ya en libertad, sin especificar si se han presentado cargos contra ellos. En la protesta participaron decenas de personas, en medio de un importante despliegue por parte de las fuerzas de seguridad de Maldivas.

La investigación contra el expresidente fue abierta después de que Yamin fuera derrotado en las elecciones presidenciales de septiembre de 2018 debido a las sospechas en torno al robo por su parte de fondos públicos, si bien él ha rechazado las acusaciones. En el centro del escándalo está la empresa SOF Private Limited, fundada por el exvicepresidente Ahmed Adib durante su mandato como ministro de Turismo.

Las elecciones de 2018, en las que se impuso Ibrahim Solí, se celebraron en medio de un ambiente de represión contra la oposición por parte de Yamin, que encarceló o forzó a huir al exilio a dos expresidentes, dos miembros del Tribunal Supremo, dos exvicepresidentes y diversos líderes opositores.

Finalmente, Yamin reconoció su derrota en las elecciones y cedió el testigo a Solí, candidato de consenso de la oposición. Tras su victoria, Solí recalcó que "el pueblo de Maldivas quiere cambio, paz y justicia".

Europa Press