Condenado a pena de muerte el expresidente congoleño Joseph Kabila por traición por sus vínculos con el M23

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Superior Militar de República Democrática del Congo (RDC) ha condenado este martes en rebeldía a pena de muerte al expresidente Joseph Kabila por crímenes de guerra, traición y participación en una insurrección por ser el "líder indiscutible" de la Alianza del Río Congo (AFC), la extensión política del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

La corte ha determinado este martes que Kabila, quien reside en el extranjero desde hace más de dos años, celebró reuniones vinculadas al M23 tanto en la capital de la provincia congoleña de Kivu Norte, Goma, como en la capital de la provincia de Kivu del Sur, Bukavu.

El tribunal congoleño también ha considerado probado que el expresidente realizó inspecciones de centros de entrenamiento del M23, si bien se ha declarado incompetente para decidir sobre la presunta nacionalidad ruandesa de Kabila, según ha recogido el portal de noticias Actualité.

La Fiscalía ya había solicitado la pena de muerte en su contra por supuestamente ser el autor intelectual último de una batería de abusos que incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, violaciones o deportaciones forzosas perpetradas por los milicianos del M23 en el este del país.

El juicio en su contra, basado fundamentalmente en pruebas presentadas por la Fiscalía, comenzó el pasado 31 de julio después de que el Senado aprobase levantarle la inmunidad parlamentaria. El veredicto se pospuso después de que se solicitara la comparecencia de testigos adicionales.

El presidente de RDC, Félix Tshisekedi, acusó a Kabila, que salió del poder en 2019, de respaldar a los rebeldes después de que el grupo se hiciera con Goma y Bukavu, en medio de sus rápidos avances en el este del país africano, que provocaron un aumento de las tensiones por la posibilidad de un conflicto abierto entre RDC y Ruanda.

El exmandatario se encuentra fuera del país desde 2023, si bien regresó brevemente a mediados de abril de este año, citando como motivo de su decisión "la degradación del contexto de seguridad", en medio del conflicto entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde.