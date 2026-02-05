Condenado a prisión el capitán mercante ruso que chocó en el mar del Norte

Una corte británica condenó este jueves a seis años de cárcel al capitán ruso de un buque portacontenedores que chocó con un petrolero en el mar del Norte en 2025, causando la muerte a un miembro de su propia tripulación.

El choque entre el 'Solong', cuyo capitán era Vladimir Motin, con bandera portuguesa y propiedad de la compañía alemana Ernst Russ, y el 'Stena Immaculate', fletado por Estados Unidos y que pertenecía a la empresa sueca 'Stena Bulk', causó explosiones y enormes incendios.

También provocó la muerte del filipino Mark Angelo Pernia, de 38 años y padre de un niño de corta edad. Su cuerpo nunca ha sido encontrado en la operación de rescate en alta mar.

El juez Andrew Baker dictaminó que Motin, de 59 años, no identificó "el riesgo de colisión".

La esposa de Pernia estaba embarazada del segundo hijo del matrimonio en el momento del "accidente totalmente evitable", añadió en la corte Old Bailey de Londres. El magistrado lo considera una negligencia grave.

"La culpa de esto recae totalmente en sus manos", dijo, y añadió que "ninguna sentencia puede traer de vuelta a Pernia ni aliviar el gran dolor o pesar por su pérdida".

Un jurado condenó a Motin, de San Petersburgo, a principios de esta semana, después de ocho horas de deliberación.

El choque generó preocupación por su impacto en la vida marina, pero vuelos de vigilancia confirmaron tres días después del accidente que no parecía haber rastros de contaminación procedente de los dos barcos.