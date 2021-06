Condenado a tres años de prisión el exalcalde de Busán por acosar sexualmente a dos trabajadoras

El exalcalde de la ciudad surcoreana de Busán Oh Keo Don ha sido condenado este martes a tres años de prisión por acosar sexualmente a dos trabajadoras, lo que ha supuesto un duro golpe para el gubernamental Partido Democrático del presidente, Moon Jae In, de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

Oh dimitió como edil de la ciudad después de ser acusado de actuar de forma "inapropiada" con dos empleadas, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. Tres meses después, el alcalde de Seúl Park Won Soon fue hallado muerto en su apartamento después de que una trabajadora le acusara de acoso sexual.

Ahora, el Tribunal de Distrito de Busán ha condenado a Oh por aprovecharse de su posición de poder para abusar de ellas. "Este es un caso de acoso sexual en el lugar de trabajo en el que el acusado habría aprovechado su posición para cometer el delito", ha señalado el juez Ryu Seung Woo.

El juez ha rechazado así los argumentos de Oh, que ha dicho estar sufriendo síntomas de demencia y problemas cognitivos. No obstante, ha expresado remordimiento por su actuación y ha afirmado que su comportamiento fue no intencionado.

Europa Press