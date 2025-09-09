Condenado a un año adicional de cárcel el ex primer ministro tailandés Shinawatra
Tailandia: Condenado a un año adicional de cárcel el ex primer ministro tailandés Shinawatra
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Tribunal Supremo de Tailandia ha decidido que el ex primer ministro Thaksin Shinawatra debe permanecer un año más en prisión tras haber exagerado supuestamente la gravedad de su estado de salud y evitar ser trasladado a una cárcel en vez de permanecer bajo custodia en un hospital cumpliendo condena.
"Enviarlo al hospital no era legal, el acusado sabe que su enfermedad no era un asunto urgente y permanecer en el hospital no puede considerarse como una pena de prisión", ha leído el juez en la sentencia, según ha informado el diario tailandés 'Bangkok Post'.
Thaksin volvió a Tailandia el 22 de agosto de 2023 tras más de 15 años autoexiliado. Entonces, el multimillonario y líder 'de facto' del partido Pheu Thai --que lleva décadas en el centro de la política tailandesa-- fue condenado a ocho años de prisión por corrupción, si bien posteriormente fue sujeto a un indulto que le permitió reducir su condena a un año por abuso de poder y conflicto de intereses.
Para cumplir ese año de prisión, fue trasladado a la cárcel de Remand, en Bangkok, pero fue enviado tan solo horas después al Hospital General Policial, donde permaneció hasta su puesta en libertad condicional a principios de 2024, un caso que ha provocado críticas sobre un posible trato de favor.
Ahora, el Tribunal Supremo ha decidido que ese tiempo no puede computar como pena de cárcel.
Otras noticias de Corrupción
- 1
Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos
- 2
Interna en el conurbano: cuánto aportaron al triunfo peronista los intendentes de Axel Kicillof y los de Cristina
- 3
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre
- 4
Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 8 de septiembre