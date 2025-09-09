Condenado a un año adicional de cárcel el ex primer ministro tailandés Shinawatra

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Tailandia ha decidido que el ex primer ministro Thaksin Shinawatra debe permanecer un año más en prisión tras haber exagerado supuestamente la gravedad de su estado de salud y evitar ser trasladado a una cárcel en vez de permanecer bajo custodia en un hospital cumpliendo condena.

"Enviarlo al hospital no era legal, el acusado sabe que su enfermedad no era un asunto urgente y permanecer en el hospital no puede considerarse como una pena de prisión", ha leído el juez en la sentencia, según ha informado el diario tailandés 'Bangkok Post'.

Thaksin volvió a Tailandia el 22 de agosto de 2023 tras más de 15 años autoexiliado. Entonces, el multimillonario y líder 'de facto' del partido Pheu Thai --que lleva décadas en el centro de la política tailandesa-- fue condenado a ocho años de prisión por corrupción, si bien posteriormente fue sujeto a un indulto que le permitió reducir su condena a un año por abuso de poder y conflicto de intereses.

Para cumplir ese año de prisión, fue trasladado a la cárcel de Remand, en Bangkok, pero fue enviado tan solo horas después al Hospital General Policial, donde permaneció hasta su puesta en libertad condicional a principios de 2024, un caso que ha provocado críticas sobre un posible trato de favor.

Ahora, el Tribunal Supremo ha decidido que ese tiempo no puede computar como pena de cárcel.