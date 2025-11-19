Condenado el futbolista noruego Schjelderup por compartir un video sexual

El internacional noruego del Benfica Andreas Schjelderup fue condenado en Dinamarca a una pena de 14 días de prisión en suspenso por haber difundido un video sexual en el que aparecían menores, informaron medios noruegos.

El mediocampista de 21 años reconoció haber compartido el video de 27 segundos que, según la prensa danesa, era de contenido sexual y aparecían menores.

Schjelderup, quien ante el tribunal calificó la acción como una "broma mala" con cuatro amigos en la aplicación Snapchat, no deberá cumplir la sentencia si no vuelve a delinquir en un año, según la sentencia.

"Usted recibe una tarjeta amarilla", declaró el juez, Mathias Eike, citado por el diario Verdens Gang (VG), durante la lectura de la sentencia.

Los hechos ocurrieron hace dos años cuando el futbolista jugaba en el Nordsjaelland danés.

En un mensaje en Instagram el pasado 8 de noviembre, Schjelderup pidió disculpas por haber cometido "un error estúpido" y aseguró que retiró el video inmediatamente después de que un amigo le dijese que lo que había hecho era ilegal.

La Federación Noruega de Fútbol consideró que ya era suficiente castigo el ser juzgado por un tribunal danés y no tomó medidas contra el jugador.

Schjelderup jugó los últimos 20 minutos del partido clasificatorio contra Estonia el jueves de la semana pasada y se quedó en el banquillo el domingo frente a Italia, juego en el que el equipo nórdico selló el pase al Mundial de 2026.

Será la primera participación de Noruega en una Copa del Mundo desde Francia 1998.

