Condenados a 10 años de cárcel dos militares chilenos retirados por la desaparición de un opositor en la dictadura

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Justicia de Chile ha condenado este jueves con diez años de prisión a dos miembros del Ejército retirados por el secuestro y posterior desaparición de un dirigente social en octubre de 1973, menos de un mes después del golpe de Estado que depuso al presidente democrático Salvador Allende y dio lugar a la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet hasta 1990.

La jueza especial para casos de violaciones de Derechos Humanos Marianel Cifuentes ha penado con una década de cárcel y la inhabilitación perpetua para cargos públicos y políticos a "Francisco Ricardo Alfonso Varela Gantes, subteniente del Ejército en la época de los hechos, y Moisés Retamal Bustos, otrora miembro de la Sección de Inteligencia del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto".

Asimismo, según recoge el comunicado emitido por el Poder Judicial, ha ordenado a la Administración Pública el pago de 130 millones de pesos chilenos (casi 115.300 euros) como indemnización por daño moral a los familiares de la víctima, Jorge Enrique Carrión Castro, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) desaparecido a los 22 años de edad, casado y padre de dos hijos, en Puente Alto, localidad a las afueras de Santiago de Chile, capital del país.

La magistrada ha considerado que militares a cargo de los condenados "detuvieron, sin derecho" a Carrión y, posteriormente "lo condujeron" al campamento militar "Luis Emilio Recabarren", en Puente Alto, donde fue interrogado y "sometido a malos tratos físicos". Después de ello, en un intento de darse a la fuga, fue "capturado, castigado y encerrado en un vagón de ferrocarril", si bien posteriormente fue sacado del mismo y, desde entonces, se desconoce su paradero.

