Condenados a muerte en China 16 presuntos miembros de una banda de tráfico de drogas
China: Condenados a muerte en China 16 presuntos miembros de una banda de tráfico de drogas
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un tribunal de China ha condenado este lunes a muerte a 16 personas por su presunta asociación a una banda de tráfico de estupefacientes involucrada también en otros delitos, como estafas a través de Internet, prostitución y juegos de azar, los cuales están prohibidos en el país.
La supuesta red criminal realizaba la mayoría de sus operaciones en la frontera con Birmania y, tal y como han explicado las autoridades, los condenados podrán apelar la decisión judicial en el que es ya uno de los mayores juicios en masa de los últimos años, según informaciones de la cadena estatal china CCTV.
La Justicia china ha hallado a este tipo de grupos culpables de la muerte de decenas de personas dadas sus actividades criminales, desempeñadas desde al menos el año 2015. Esto incluye el establecimiento de numerosos centros de "delitos cibernéticos" en la región birmana de Kokang, fronteriza con China.
Al menos diez de los fallecidos eran trabajadores obligados a desempeñar labores como parte de estas redes y que murieron cuando trataban de escapar de estos centros, encargados de realizar estafas cuyas principales víctimas son chinas.
Otras noticias de Narcotráfico internacional
- 1
Copa Ryder: Estados Unidos le puso suspenso a la última jornada, pero Europa se quedó con el festejo
- 2
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 3
Los estrenos de Netflix en octubre: la película de Daniel Hendler, un documental sobre Duki y la nueva temporada de Monstruo, entre lo más importante del mes
- 4
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo