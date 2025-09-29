Condenados a muerte en China 16 presuntos miembros de una banda de tráfico de drogas

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de China ha condenado este lunes a muerte a 16 personas por su presunta asociación a una banda de tráfico de estupefacientes involucrada también en otros delitos, como estafas a través de Internet, prostitución y juegos de azar, los cuales están prohibidos en el país.

La supuesta red criminal realizaba la mayoría de sus operaciones en la frontera con Birmania y, tal y como han explicado las autoridades, los condenados podrán apelar la decisión judicial en el que es ya uno de los mayores juicios en masa de los últimos años, según informaciones de la cadena estatal china CCTV.

La Justicia china ha hallado a este tipo de grupos culpables de la muerte de decenas de personas dadas sus actividades criminales, desempeñadas desde al menos el año 2015. Esto incluye el establecimiento de numerosos centros de "delitos cibernéticos" en la región birmana de Kokang, fronteriza con China.

Al menos diez de los fallecidos eran trabajadores obligados a desempeñar labores como parte de estas redes y que murieron cuando trataban de escapar de estos centros, encargados de realizar estafas cuyas principales víctimas son chinas.