Condenados a penas de hasta diez años de cárcel cuatro ex altos cargos de Taiwán por espiar para China

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Justicia de Taiwán ha condenado este viernes a penas de entre cuatro y diez años de prisión a cuatro antiguos altos cargos del partido gubernamental de Taiwán, el Partido Demócrata Progresista (PDD), todos ellos hallados culpables de espiar y difundir información "clasificada" a las autoridades de China.

Entre los cuatro se encuentra un asesor del actual presidente taiwanés, Lai Ching Te, y un miembro del equipo del exministro de Exteriores Jospeh Wu, que es ahora el jefe de Seguridad Nacional de Taiwán. Todos ellos trabajaron para el partido, si bien la mayor de las condenas ha sido impuesta contra Huang Chu Jung, que trabajó como asesor de un diputado del Parlamento del municipio de Nueva Taipéi, en el que se encuentra la capital.

Huang ha sido condenado a diez años de prisión y tendrá que pagar US$25.000 taiwaneses (unos 700 euros) de multa. El acusado habría entregado información de Inteligencia a agentes chinos a través un software encriptado. Además, habría dado instrucciones a Chiu Shih Yuan, otro asesor, para que recabara información de Joseph Wu. Chiu, por su parte, ha sido condenado a seis años de prisión tras declararse culpable de los cargos que se le imputaban.

"La información que recabaron y filtraron era importante a nivel diplomático y ha provocado un empeoramiento de la situación respecto a China", ha indicado la corte, según documentos recogidos por la agencia de noticias CNA.