Condenados a un año de cárcel en Bolivia dos jesuitas españoles por encubrir casos de pederastia

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Justicia de Bolivia ha condenado este martes a un año de cárcel a los jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons por haber encubierto casos de pederastia cometidos por el sacerdote Alfonso Pedrajas, fallecido en 2019 y que cometió al menos 85 abusos contra menores en las décadas de 1970 y 1980.

El Juzgado Cuarto de Sentencia Anticorrupción ha emitido la sentencia tras escuchar los alegatos finales de las partes y la última palabra de las víctimas e imputados. La sentencia ha sido calificada de histórica por víctimas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, ha informado la agencia de noticias ABI.

"Celebramos porque para nosotros es el inicio. Se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada. En su momento hubo muchas denuncias, éramos niños, nos hicieron creer que la justicia la impartía el Provincial de los Jesuitas, así nos manipularon", ha afirmado el presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, Wilder Flores.

Asimismo, ha criticado la postura institucional asumida por la compañía durante el proceso: "Ahora alardean su predisposición de colaboración a la justicia, pero durante todo el proceso vimos a sus abogados tratando de obstruir la justicia y negar la verdad", ha manifestado.