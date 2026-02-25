Condenados dos políticos por ordenar matar a concejala Marielle Franco en Brasil

La corte suprema de Brasil halló este miércoles culpables a dos políticos de haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco, ocho años después de este crimen que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.

La pena será fijada rápidamente después por los jueces de la corte en Brasilia.

Franco, concejal, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.

El exdiputado Chiquinho Brazao y su hermano Domingos, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.

Los Brazao "no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia", afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este juicio que conmocionó a Brasil.

Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones clandestinas en barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.

Según la corte, Franco fue asesinada para dar un "recado" a la clase política carioca.

Familiares suyos, políticos de izquierda y los abogados de los hermanos Brazao, en prisión preventiva, asistieron al juicio abierto el martes en Brasilia.

- Política, racismo y misoginia -

Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.

El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.

"Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra", dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao.

La corte, de su lado, señaló el "racismo" y la "misoginia" de los condenados.

Marielle Franco era "una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos", relató Moraes.

Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.

La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.

- Error de cálculo -

"Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente", expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.

"¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?", enfatizó la jueza.

Según la corte, los hermanos Brazao "no esperaban tal repercusión" tras el asesinato de Franco.

El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que "los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados".