Condenados en Rusia a penas de hasta 20 años de cárcel dos prisioneros de guerra ucranianos por terrorismo

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Justicia de Rusia ha condenado este viernes a penas de entre 13 y 20 años de prisión a dos prisioneros de guerra del Ejército ucraniano acusados de cometer actos de terrorismo en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

Un tribunal de la ciudad de Rostov del Don, situada en el suroeste de Rusia, ha hallado culpable a los dos acusados --identificados como Ivan Perepelitsa y Oleksander Matviichuk-, que fueron capturados en diciembre de 2024 durante los combates en la provincia ucraniana de Donetsk.

Los dos han sido condenados, además, por la comisión de "crímenes contra civiles en la región rusa de Kursk". Así, Perepelitsa, de 27 años, ha sido condenado a 20 años de prisión, mientras que la pena contra Matviichuk, de 29 años de edad, es de 13 años de cárcel, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia.

La Justicia rusa ha condenado a más de 300 soldados ucranianos que participaron en la operación contra la región de Kursk desde el inicio de la guerra.