Condenan a 14 años de prisión a expresidente peruano Vizcarra por corrupción

La justicia de Perú condenó este miércoles al expresidente de centroizquierda Martín Vizcarra a 14 años de prisión por un caso de supuestos sobornos recibidos en la época en que era gobernador de la región Moquegua hace 11 años.

"La pena a imponerse es de 14 años de pena privativa de la libertad", dijo Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional al leer la sentencia.

Vizcarra, jefe de Estado entre 2018 y 2020 y conocido por su lucha anticorrupción, había sido acusado por la fiscalía de recibir US$640.000 de empresas constructoras a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua entre 2011 y 2014.

