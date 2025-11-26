Condenan a 14 años por corrupción a expresidente peruano Martín Vizcarra
- 1 minuto de lectura'
LIMA (AP) — Un tribunal de Perú condenó el miércoles a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por un caso de corrupción cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país, y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos.
El exmandatario será enviado a un penal porque la condena es efectiva y de ejecución inmediata.
La corte concluyó que Vizcarra recibió pagos ilegales de empresas a cambio de adjudicarles contratos para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital, dos de las obras más importantes ejecutadas durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).
Vizcarra estaba acusado de haber recibido unos US$611.000 en sobornos de empresas constructoras. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión.
