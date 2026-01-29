Condenan a 20 años a expolicía de Illinois por el asesinato de una mujer negra que llamó al 911

SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — Un expolicía de Illinois fue sentenciado el jueves a 20 años de prisión por asesinar a tiros a Sonya Massey, quien llamó al 911 para reportar un posible merodeador fuera de su casa en Springfield

Sean Grayson, de 31 años, fue condenado en octubre. El agente, un hombre de raza blanca, recibió la máxima sentencia posible. Ha estado encarcelado desde que fue acusado por el asesinato

Los familiares de Massey, que estaban sentados en la corte, recibieron la sentencia con un fuerte grito de alegría: ”¡Sí!” El juez los reprendió

Grayson se disculpó durante la sentencia, diciendo que deseaba poder devolverle la vida a Massey y evitarle a su familia el dolor que causó

“Cometí muchos errores esa noche. Hubo momentos en los que debería haber actuado, y no lo hice. Me congelé”, expresó. “Tomé decisiones terribles esa noche. Lo siento”

Anteriormente, el juez escuchó a los padres y dos hijos de Massey, quienes instaron al juez a hacer justicia en nombre de Sonya

“Actualmente, tengo miedo de llamar a la policía por temor a terminar como Sonya”, dijo su madre, Donna Massey

En las primeras horas de la mañana del 6 de julio de 2024, Massey, quien lidiaba con problemas de salud mental, llamó a los servicios de emergencia porque temía que hubiera un merodeador fuera de su casa en Springfield

Según las imágenes de la cámara corporal, Grayson y el agente Dawson Farley, quien no fue acusado, registraron el patio de Massey antes de encontrarse con ella en su puerta. Massey parecía confundida y repetidamente decía: “Por favor, Dios”

Los agentes entraron a su casa, Grayson observó una olla en la estufa y le ordenó a Farley que la moviera. En cambio, Massey fue a la estufa, tomó la olla y se burló de Grayson por alejarse del “agua caliente y humeante”

Desde ese momento, la interacción se intensificó rápidamente

Massey dijo: “Te reprendo en el nombre de Jesús”

Grayson sacó su arma y le gritó que soltara la olla. Ella la dejó y se agachó detrás de una encimera. Pero parecía que la recogía de nuevo

Fue entonces cuando Grayson abrió fuego contra la madre soltera de 36 años, disparándole en la cara. Testificó que temía que Massey le arrojara el agua caliente

Grayson fue acusado de tres cargos de asesinato en primer grado, lo que podría haberlo condenado a cadena perpetua, pero un jurado lo condenó por el cargo menor. Illinois permite una condena por asesinato en segundo grado si la evidencia muestra que el acusado honestamente pensó que estaba en peligro, aun si ese miedo era irrazonable

La familia de Massey se indignó por la decisión del jurado

“El sistema de justicia hizo exactamente lo que está diseñado para hacer hoy. No está hecho para nosotros”, dijo su prima Sontae Massey tras el veredicto

El asesinato de Massey planteó nuevas preguntas sobre los tiroteos de la policía de Estados Unidos a personas negras en sus hogares. El abogado de derechos civiles Ben Crump negoció un acuerdo de $10 millones con el condado de Sangamon para los familiares de Massey

El caso también generó una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se resolvió cuando el condado acordó implementar más capacitación en desescalada, recopilar más datos sobre el uso de la fuerza, y obligó al sheriff que contrató a Grayson a retirarse. El caso también provocó un cambio en la ley de Illinois que exige una mayor transparencia sobre los antecedentes de los candidatos para trabajar en las fuerzas del orden

