Condenan a 5 por incendio en Londres orquestado por Rusia en campaña de sabotaje

LONDRES (AP) — Una jueza británica sentenció el viernes a cinco hombres por su participación en un ataque incendiario en Londres que, según las autoridades, fue orquestado por la inteligencia rusa como parte de una campaña más amplia de sabotaje y desestabilización.

Sus sentencias oscilaron entre 7 y 17 años de prisión. Otro hombre fue sentenciado por no revelar información sobre un complot para incendiar un restaurante en Londres.

Cinco hombres estuvieron involucrados en un complot para incendiar un almacén en el este de Londres en marzo de 2024 que contenía dispositivos de comunicación satelital destinados a Ucrania.

La jueza dijo que el incendio, organizado en nombre del grupo paramilitar ruso Wagner, era parte de una campaña planificada de terrorismo y sabotaje en interés del Estado ruso. Agregó que probablemente estuvo vinculado a otro incendio provocado en un almacén en España.

El incendio en Londres es uno de al menos 25 complots de incendios o explosivos en toda Europa que funcionarios occidentales vinculan con Rusia y que The Associated Press ha documentado desde que comenzó la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Funcionarios de inteligencia europeos dijeron a la AP que el riesgo de muerte o lesiones graves está aumentando a medida que saboteadores dirigidos por Rusia provocan incendios cerca de hogares y negocios, colocan explosivos o construyen bombas.

El fiscal Duncan Penny dijo que el ataque fue “parte de una serie de operaciones de sabotaje de alcance europeo”.

La jueza Bobbie Cheema-Grubb dijo que el caso “refleja los esfuerzos de la Federación Rusa para ganar influencia global perniciosa utilizando las redes sociales para reclutar saboteadores a grandes distancias de Moscú”.

Las sentencias fueron las primeras impuestas por un tribunal británico por violar la Ley de Seguridad Nacional, que se introdujo en 2023 para abordar amenazas de Estados extranjeros, incluyendo espionaje y sabotaje.

El primer ministro británico, Keir Starmer, habló sobre el ataque incendiario mientras se reunía con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Londres.

“No toleraremos esta actividad hostil”, advirtió, diciéndole a Zelenskyy: “Su seguridad es nuestra seguridad”.

Complot de incendios y secuestros

Dylan Earl, el británico que organizó el incendio en Londres, fue sentenciado a 17 años de prisión. Estaba en varios canales de propaganda prorrusa en Telegram antes de ser reclutado.

El incendio causó daños por 1 millón de libras (US$1,3 millones) a un almacén propiedad de una pareja ucraniana que enviaba dispositivos de comunicación satelital Starlink a Ucrania. Los dispositivos son utilizados a menudo por el Ejército ucraniano.

La pareja también posee un negocio en las afueras de Madrid que fue incendiado diez días después del ataque en Londres.

Los métodos utilizados “sugieren fuertemente” que los dos incidentes pueden estar vinculados, dijeron los fiscales.

El abogado de Earl, Paul Hynes, lo describió como un “triste” fantasioso que tuvo una infancia difícil y veía el mundo a través del “prisma delirante de los juegos en línea”.

Patrones en toda Europa

La policía y los servicios de inteligencia están lidiando con ataques similares, incluyendo reclutamiento en internet, en toda Europa.

Las autoridades polacas han investigado múltiples ataques incendiarios en centros comerciales, áreas industriales y edificios de apartamentos que muestran cómo los operativos rusos a menudo “siguen el mismo patrón” en complots en toda Europa, dijo Jacek Dobrzyński, portavoz del ministro de seguridad de Polonia.

En 2024, un colombiano recibió instrucciones por Telegram para incendiar dos almacenes en Polonia y luego viajar a la capital checa, Praga, para incendiar autobuses públicos.

Al igual que Earl, se le dio la ubicación de los incendios, instrucciones sobre cómo y cuándo provocarlos y se le pidió evidencia en video a los servicios de inteligencia rusos para recibir el pago, dijo Dobrzyński a la AP.

El objetivo de los ataques incendiarios es “intimidar a la gente”, crear conflicto y socavar las sociedades europeas y el apoyo a Ucrania, dijo Dobrzyński. También se trata de probar la respuesta de las fuerzas del orden y, debido a que los complots a menudo involucran a múltiples personas y líneas de investigación, agotar los recursos policiales, dijo.

Otros cuatro hombres fueron sentenciados el viernes junto a Earl por su participación en los complots. Fueron identificados como Jake Reeves, de 24 años; Nii Mensah, 23; Jakeem Rose, 23, y Ugnius Asmena, de 20 años.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.