Condenan a científico chileno por violación de colega francesa en la Antártida

Un científico chileno fue condenado este martes por violar a una colega francesa durante una expedición en la Antártida en febrero de 2019, informó la fiscalía.

El agresor —cuya identidad como la de la víctima se mantienen en reserva— fue hallado culpable un año después de que se presentara la denuncia en su contra en la región Magallanes, al extremo sur de Chile.

Para el 3 de octubre está prevista la lectura de la sentencia. La ley chilena castiga la violación sexual con penas de entre 3 y 15 años.

La víctima fue atacada "cuando estaba descansando adentro de la carpa en compañía" del científico chileno, dijo el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, en un video enviado a la prensa.

Ambos desarrollaban un proyecto de doctorado en la Península Byers, ubicada en el continente blanco.

De acuerdo con la fiscalía de Magallanes, el hoy condenado se aprovechó igualmente de las "condiciones extremas, de lo inhóspito del lugar", para agredir sexualmente a la científica francesa.

