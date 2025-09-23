LA NACION

Condenan a científico chileno por violación de colega francesa en la Antártida

Un científico chileno fue condenado este martes por violar a una colega francesa durante una expedic

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Condenan a científico chileno por violación de colega francesa en la Antártida
Condenan a científico chileno por violación de colega francesa en la Antártida

Un científico chileno fue condenado este martes por violar a una colega francesa durante una expedición en la Antártida en febrero de 2019, informó la fiscalía.

El agresor —cuya identidad como la de la víctima se mantienen en reserva— fue hallado culpable un año después de que se presentara la denuncia en su contra en la región Magallanes, al extremo sur de Chile.

Para el 3 de octubre está prevista la lectura de la sentencia. La ley chilena castiga la violación sexual con penas de entre 3 y 15 años.

La víctima fue atacada "cuando estaba descansando adentro de la carpa en compañía" del científico chileno, dijo el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, en un video enviado a la prensa.

Ambos desarrollaban un proyecto de doctorado en la Península Byers, ubicada en el continente blanco.

De acuerdo con la fiscalía de Magallanes, el hoy condenado se aprovechó igualmente de las "condiciones extremas, de lo inhóspito del lugar", para agredir sexualmente a la científica francesa.

axl/vel/mvl

LA NACION
Más leídas
  1. Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
    1

    Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin

  2. El encendido tuit de Trump que Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante
    2

    Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante

  3. Una compañía italiana inaugurará una nueva planta para duplicar su producción en la Argentina
    3

    Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción

  4. Las opciones de inversión para hacer rendir tu dinero
    4

    Cómo pasar del ahorro a la inversión y no morir en el intento

Cargando banners ...