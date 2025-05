Condenan a cinco personas por delito de odio tras insultos racistas a Vinícius

21 mayo (Reuters) - Cinco personas fueron condenadas a penas de prisión por lanzar insultos racistas al delantero del Real Madrid Vinícius Jr durante un partido, en una sentencia histórica en España al ser la primera que considera delito de odio esta clase de acciones en un estadio de fútbol, dijo LaLiga el miércoles. En diciembre de 2022, el internacional brasileño Vinícius pareció ser objeto de insultos en la victoria por 2-0 del Real Madrid en su visita al Real Valladolid, mientras caminaba entre los aficionados tras ser sustituido en el estadio José Zorrilla. La Audiencia Provincial de Valladolid impuso a los cinco infractores un año de prisión y multas de entre 1080 euros (US$1226,12) y 1620 euros. Las penas de prisión se suspendieron a condición de que no cometan ningún delito en los próximos tres años, mientras que tampoco podrán asistir a ningún partido en el mismo periodo. "Gracias a la labor de LaLiga, quien interpuso la denuncia y actuó inicialmente como única acusación personada, uniéndose posteriormente como acusación el Jugador Vinícius y el Real Madrid C.F., así como de la propia Fiscalía, se ha conseguido esta Sentencia ejemplar", señaló LaLiga en un comunicado. "Esta resolución judicial representa un hito sin precedentes en la lucha contra el racismo en el deporte en España, que hasta ahora había conocido sentencias por conductas contra la integridad moral, con la agravante de racismo". "El hecho de que la resolución mencione expresamente el delito de odio asociado a los insultos racistas refuerza el mensaje de que la intolerancia no tiene cabida en el fútbol". Las penas de cárcel inferiores a dos años por delitos no violentos en España rara vez obligan a cumplir prisión a un acusado sin condenas previas. En junio del año pasado, tres aficionados del Valencia fueron condenados a ocho meses de prisión por insultar a Vinícius con "gritos, gestos y cánticos a Vinicius referidos al 'color de su piel'". En septiembre, un aficionado que agredió con insultos racistas a Vinícius y al jugador del Villarreal Samuel Chukwueze en dos partidos en Mallorca en 2023 fue declarado culpable y condenado a una pena de prisión suspendida. Al agresor se le suspendió la pena de 12 meses tras pedir disculpas por carta a Vinícius y recibir formación contra la discriminación, pero también se le prohibió la entrada a los estadios durante tres años. (US$1 = 0,8808 euros) (Información de Rohith Nair en Bengaluru; edición de Ken Ferris; edición en español de Jorge Ollero Castela)