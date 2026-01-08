Condenan a la red X a pagar multa a la AFP, en caso de derechos conexos

Un alto tribunal francés condenó este jueves a la red social X (antes, Twitter) a pagar una multa de 170.000 euros (unos 198.000 US$) a la AFP por no proporcionar a tiempo datos que permitan evaluar los ingresos obtenidos con contenidos periodísticos de la agencia.

Se trata de una agria disputa entre la plataforma X, propiedad del multimillonario estadounidense Elon Musk, y varios medios de comunicación, incluyendo los diarios Le Monde y Le Figaro, por los denominados derechos conexos sobre derechos de autor.

Extendido a las plataformas digitales en 2019 por una directiva europea, este principio permite que periódicos, revistas o agencias de noticias reciban pago cuando su contenido sea reutilizado por gigantes como Google o Facebook.

Los periódicos demandantes, por un lado, y AFP por otro, habían citado a X para un procedimiento sumario en 2023, acusando a la plataforma de negarse a negociar.

En mayo de 2024, el juez de causas sumarias del Tribunal de París falló en favor de los órganos de prensa.

Ese fallo había ordenado a la red social X que proporcionara, en un plazo de dos meses, una serie de datos comerciales.

Estos datos se referían a detalles como el número de visualizaciones y la tasa de clics en sus publicaciones, el número medio de interacciones y "los ingresos publicitarios generados en Francia" en relación con estas publicaciones.

El fallo contemplaba también el pago de multa en caso de que se excediera el plazo de dos meses. Sin embargo, X solamente proporcionó una parte de los datos exigidos y apeló la decisión.

Al mismo tiempo, los periódicos y la AFP habían solicitado que se pagara la sanción, que es el tema de la decisión de este jueves. El Tribunal de París ordenó a X pagar 170.000 euros AFP por la liquidación de la multa y 60.000 euros (70.000 US$) por costes legales.

Contactado por AFP, el abogado de X no realizó declaraciones.

En otra decisión, el tribunal determinó que se aplique una nueva multa que describió como un "elemento disuasorio" respecto al grupo Le Monde, que incluye varias publicaciones, y Le Figaro.

Es una multa diaria: 30.000 euros por publicación, durante un año a partir del 10 de febrero.