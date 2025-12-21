Condenan a pandilleros en El Salvador a penas de hasta 1.000 años de cárcel

La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido a uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.

Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía salvadoreña señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron "condenas ejemplares" por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.