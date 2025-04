Condenan a seis años de cárcel a un colombiano por la fuga de un capo uruguayo en Martinica

Un colombiano fue condenado a seis años de cárcel por el tribunal de Fort-de-France, capital de la isla francesa en el Caribe de Martinica, por intervenir en la organización de la huida de un uruguayo sospechoso de narcotráfico en diciembre de 2016.

El hombre de 47 años fue declarado culpable de asociación ilícita para preparar la evasión de Walter Pérez Caruso, un uruguayo en espera de ser extraditado, que se escapó del hospital durante una visita médica.

Esta condena responde a las peticiones de la fiscalía.

Los investigadores descubrieron que el colombiano entró en Martinica de forma clandestina cuatro meses antes de los hechos, su relación con la pareja del detenido, sus intercambios telefónicos con varios sospechosos y su salida precipitada del territorio ocho días después de la fuga.

Los jueces, en cambio, estimaron que no había pruebas que pudieran confirmar su participación material en la evasión de Pérez Caruso, mediante un ataque realizado por tres hombres en moto en el aparcamiento del hospital el 8 de diciembre de 2016.

Sentado en el banquillo de los acusados, fuertemente vigilado y ante la mirada de su esposa, este padre de cuatro hijos negó su implicación en los hechos.

"No tengo nada que ver con este asunto", declaró. "He conocido gente que, por desgracia, no debería haber conocido", defendió.

Los acusados fueron condenados en rebeldía en octubre de 2024, tras lo cual se difundió una orden de arresto internacional contra el colombiano, quien fue detenido el 4 de marzo en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle.

kl/cka/bfa/rhl/cco/bc/mb