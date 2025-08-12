Condenan a seis exfuncionarios por la muerte de 41 niñas en incendio de 2017 en Guatemala
Un tribunal de Guatemala condenó este martes a seis exfuncionarios a penas entre 6 y 25 años de prisión por la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal en 2017, una tragedia que conmocionó al país.
La jueza Ingrid Cifuentes los declaró "responsables" de varios delitos, entre ellos homicidio culposo y abuso de autoridad, por el mortal incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017.
Un exfuncionario fue absuelto al finalizar el juicio, en el que la Fiscalía había solicitado condenas de más de 100 años de cárcel para algunos de los inculpados.
